獨／不只ISS！這間重量級外資機構報告出爐 力挺「新新併」

新新併能否送金管會闖關，10月9日股東臨時會成關鍵一役，繼25日新光金（2888）董事長魏寶生表示，新新併將對於新壽增資能力、提升資本適足率與業務互補產生三大助益外，26日國際投票建議報告ISS（Institutional Shareholder Services）也出具報告贊成新光金與台新金（2887）合併，建議外資股東在10月9日的臨時股東大會上投下贊成票，27日最新消息，Glass Lewis新光金股臨會報告出爐，同樣對「新新併」投下贊成票。

ISS與Glass Lewis皆是全球機構法人在投資標的公司股東大會議案投票時，會參考的中立研究機構，其研究方法投票準則備受國際認可，因此，當其出具報告時，對機構股東的投票意向有相當的影響力。

台新金總經理昨（26）日跨國與媒體會面時表示，近期前往香港、新加坡、阿姆斯特丹、倫敦及巴黎等地，爭取外資的支持，讓他從「有信心」到現在是「信心滿滿」，因為外資對於併購案都持正面的態度，他們覺得台新跟新光的合併，不只能夠創造出台灣前段班的金融機構，不但規模變大、市值變大，同時可平衡銀行、保險、證券三大支柱。但因昨晚Glass Lewis對於新光金的報告尚未出爐，因此他也僅表示可期待。

如今兩大外資投票顧問機構ISS與Glass Lewis都建議在台新金及新光金股臨會中，贊成合併案，這也將牽動外資的動向。目前新光金股東結構中，外資持股約占2成，其中有2/3為大型外資，1/3屬於偏中小型外資，ISS及GL（Glass Lewis）等外資投票建議機構，主要對小型外資投票意向具影響力。

林維俊分析，通常外資投票比率大約落在七成，以新光金外資持股約占2成來看，也就是約14%的占比，他對於這部分有很樂觀的期待。

另外，新光金也表示，本次合併議案是追求雙方對等合併，期許合併後「責任共擔、成效共享」，能獲得國際機構的肯定，新光金董事會與管理階層深感欣慰，也期望獲得全體股東支持，我們會持之以恆的努力，往對的方向前進。