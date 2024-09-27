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台銀人壽接軌IFRS 17 明年擬現增100億元

中央社／ 台北27日電

為順利於115年接軌會計準則IFRS 17以及ICS 2.0，根據行政院核定的預算書，台灣金控明年預計再為旗下子公司台銀人壽現增新台幣100億元，為歷年第2大規模，以提升其風險承擔能力。

台銀人壽前身為中央信託局人壽保險處，早年銷售不少高利率保單，導致台銀人壽成立後因歷史包袱，得背負利差損。為強化經營體質，台銀人壽自98年起辦理現金增資，資本適足率（RBC）也漸漸提升到法定標準。

近年為提升風險承擔能力，並降低接軌國際財務報導準則第17號公報（IFRS 17）以及國際保險資本標準（ICS）2.0帶來的影響，107年、110年、112年以及113年均辦理現增；113年編列的增資到位後，累計台銀人壽8度增資，金額總計將達485億元。

根據行政院核定的最新預算書，台灣金明年預計再為台銀人壽辦理現增100億元，為歷年第2大規模。

除了現增，台銀人壽表示，近年經營績效逐漸改善，也與推動商品轉型有關，因應高齡化社會、經濟情勢變化以及客戶需求，現在推動的主力產品包含房貸壽險、健康險等保障型商品，以及連結穩定收益為主的投資型保單。

在拓展通路方面，台銀人壽指出，除過往占比相對高的銀行通路，也希望提升保經代銷售比重，長期目標是要讓兩者達到衡平。

根據保險業公開資訊觀測站揭露，台銀人壽今年上半年資本適足率、淨值比率分別為335.64%、7.01%，均遠高於法規標準。

保險 台銀 增資

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