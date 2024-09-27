看新新併綜效 ISS出具報告贊成 牽動外資動向

新光金控（2888）與台新金控（2887）合併案，繼25日新光金董事長魏寶生表示，新新併將對於新壽增資能力、提升資本適足率與業務互補產生三大助益外，26日國際投票建議報告ISS（Institutional Shareholder Services）也出具報告贊成新光金與台新金合併，建議外資股東在10月9日的臨時股東大會上投下贊成票，顯示新新併以維護股東、員工、客戶利益，實現企業永續為前提下所做出的合併決定，獲得第三方中立研究機構的肯定。

ISS是全球機構法人在投資標的公司股東大會議案投票時，會參考的中立研究機構，其研究方法投票準則備受國際認可，因此，當ISS出具報告時，對機構股東的投票意向有相當的影響力。

就國際併購案，國際機構投資人考量的六大面向中，新光金董事會與管理階層皆有為全體的利害關係人達到最完整的程序與最佳成果。也同步肯定新光金現任董事會與管理階層在接手一年多，即有優秀的經營表現。報告中亦強調台新新光金控的整合與合併達到的戰略價值，並具有未來綜效。

新光金指出，在經營團隊及全體同仁努力下，今年上半年合併淨利達205億元，年成長424 %，合併股東權益達2,702億元，並帶動多項業務改革，財務績效及營運表現均顯著改善，面對即將接軌IFRS17及新一代清償能力制度，深知未來的挑戰仍不可輕忽，新光與台新合併具有高度互補性，在結合雙方各項優勢下，將帶來更均衡的獲利結構，更多元的業務組合，更具競爭力的經營規模，並具備更健康的財務結構與資本，更能抵禦未來風險、迎戰變數，在整合綜效逐步顯現後，創造長期價值。

新光金表示，本次合併議案是追求雙方對等合併，期許合併後「責任共擔、成效共享」，能獲得國際機構的肯定，新光金董事會與管理階層深感欣慰，也期望獲得全體股東支持，我們會持之以恆的努力，往對的方向前進。