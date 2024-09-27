「粒寶樂園」開張 台鋼Wing Stars一粒化身群益一日營業員

群益金鼎證券9月25日舉辦「群益粒遊記，女神見習日」超級理財應援GO講座。這次活動特別邀請到品牌代言人-台鋼Wing Stars啦啦隊女神一粒，投資人在講座過程中可有機會獲得一粒親簽的聯名禮品，並能在講座中近距離與她互動，以及獲得滿滿的理財知識。

群益金鼎證券總經理李文柱表示：「我們希望能讓投資這件事變得更簡單、更有趣，特別是對於年輕世代。群益將幫助大家獲得投資方向，無論是新手還是已有經驗的投資者，大家都能獲益良多。」

講座中不僅設有理財小學堂時段，講解基金與存股知識，更特別安排與一粒的互動遊戲環節，現場抽取24名幸運的投資人一同上台互動，讓參與者們在輕鬆愉快的氛圍中學習，而現場沒被抽中遊戲的投資人，群益證安排全場大合照及擊掌歡送環節，讓一粒的一日營業員實習體驗畫下圓滿句點。

除了現場活動外，無法到場的投資人也能參與「群益投資全壘打」開戶活動，凡新開立證券戶的投資者，都能獲得一粒聯名的撲克牌，交易滿額更有機會獲得一粒聯名的悠遊卡。不只如此，年底群益證將加碼推出與一粒聯名的桌曆，陪伴投資人2025一整年！

這次活動吸引眾多投資人參加，與一粒共同分享理財知識，開創未來的財富規劃。