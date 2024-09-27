終身0元手續費與信管費太優 大戶錢進純網銀將來銀行

純網銀「將來銀行NEXT BANK」今年以基金「0元手續費、0元信託管理費」引起財富管理市場廣大迴響，申購基金0交易成本更讓不少基金大戶轉進將來，以每月定期定額1.5萬元、投入連續2年試算，交易成本最高可省下近1.2萬元，若單筆投資100萬元持有3年，甚至能省下約3.6萬元交易成本。

相較於多數傳統銀行將財管客戶分級，資產逾300萬元才能享有接近0交易成本的回饋，將來銀行客戶無論投入金額是1,000元還是100萬元，一律給予最具競爭力的服務及優惠，將來銀行表示，把省下的錢再投入投資，累積財富的速度更快。

目前將來銀行已集結12家國內外知名投信公司，無論是台股，或是今年最夯的印度、越南，甚至是因美國聯準會最新利率政策而備受關注的債券，各種資產類型的基金產品在將來都找得到，且最低只要1,000元即可開始投資。另外，亦提供客戶保障型商品，上架汽機車險、海內外旅平險、住宅火險及短期租車險，並透過創新保險流程，帶給客戶便利的金融體驗。

如汽機車險只需提供車號就能試算保費，或是旅平險享有更多彈性選擇的自選方案，自主選擇保險內容，都是深刻理解客戶在網路情境的樣態後而推出的創新服務，將來銀行目前更已向主管機關申請與大股東中華電信合作的「旅平險一站式投保」試辦案，未來有望直接利用中華電信的電信帳單代收旅平險保費，讓外出旅遊取得保障更輕鬆便利。

將來銀行建議，國人可利用將來銀行針對汽機車險、旅平險舉辦的「天天好保日2 老友倍好運」活動，在輕鬆投保之餘，還可獲咖啡款待，或是抽購物金及萬元旅遊金。