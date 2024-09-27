獲得ISS支持 新光金：這是第三方中立研究機構的肯定

國際投票建議機構ISS (Institutional Shareholder Services)26日出具報告，贊成新光金與台新金的合併案。新光金控今日發出聲明指出，這顯示新新併以維護股東、員工、客戶利益，實現企業永續價值為前提下所做出的合併決定，獲得第三方中立研究機構的肯定。

新光金控暨新光人壽董事長魏寶生25日表示，新新併將對於新壽的增資能力、提升資本適足率與業務互補力產生三大助益，具有代表性的ISS昨日也出具建議贊成合併案。新光金表示，該機構為全球機構法人在投資標的公司股東大會議案投票時，會參考的中立研究機構，其研究方法投票準則備受國際認可，因此，當ISS出具報告時，對機構股東的投票意向有相當的影響力。

新光金分析，就國際併購案中國際機構投資人考量的六大面向中，新光金的董事會與管理階層皆有為全體的利害關係人達到最完整的程序與最佳的成果，也同步肯定新光金現任董事會與管理階層在接手一年多，即有優秀的經營表現，報告中亦強調台新新光金控的整合與合併達到的戰略價值，並且具有未來綜效的效應。

新光金指出，在經營團隊及全體同仁努力下，今年上半年合併淨利達205億元 ，年成長424 %，合併股東權益達2,702億元，並帶動多項業務改革，財務績效及營運表現均顯著改善，面對即將接軌IFRS17及新一代清償能力制度，深知未來的挑戰仍不可輕忽，新光與台新的合併具有高度互補性，在結合雙方各項優勢下，將帶來更均衡的獲利結構，更多元的業務組合，更具競爭力的經營規模，並具備更健康的財務結構與資本，更能抵禦未來風險、迎戰變數，在整合綜效逐步顯現後，創造長期價值。

新光金也指出，本次合併議案是追求雙方對等合併，期許合併後「責任共擔、成效共享」，能獲得國際機構的肯定，新光金董事會與管理階層深感欣慰，也期望獲得全體股東支持。