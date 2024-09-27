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惠譽信評：台灣強勁流動性環境 支持融資租賃行業增長

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

惠譽信評預期，台灣融資租賃公司的增長將放緩，但仍將保持溫和，儘管因為於消費金融市場快速擴張而受到越來越多的審查與壓力；但該增長將得到台灣支持性的融資市場和穩健的經濟增長所支撐，這些因素將推動中階市場借款人和零售消費者的強勁融資需求。

該行業以高槓桿運作，加上其對短期融資的高度依賴，削弱了灣融資租賃公司的信用體質。惠譽預計融資租賃公司的槓桿率將保持在高水位，因為它們追求增長，然而，在適當的盈利下，融資租賃公司的資本生成能力應該足以維持其穩定的資本和槓桿狀況。此外，穩健且具支持性的融資系統有助減輕再融資風險。

由於利率上升和信用成本增加，台灣三大融資租賃公司的平均稅前資產報酬率在2023年和2024年有所下降。由於這些公司服務較高風險的中階市場借款人，其資產品質易受到經濟波動的影響。然而，它們的定價策略、租賃業務具擔保品的性質，及每月攤還本金的償還方式應有助減輕客戶違約時的實際損失。

一些較大的融資租賃公司涉足綠色能源領域，包含太陽能發電廠、風力發電、儲能設備和充電站業務。如果管理得當，這些投資將可增加現金流，並提高企業的永續經營能力。

太陽能發電 惠譽 消費

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