中信拿下SOGO聯名卡 發行目標要超過60萬張

自從國泰世華銀行和SOGO百貨分手之後，時隔一年多，終於確定由花落中國信託，據了解中信銀將以SOGO聯名卡為利器，大幅拉開其簽帳金額領先對手的差距。在發卡目標上，國泰世華銀行先前有超過60萬的SOGO聯名卡友，中信銀內部的戰略目標，這張聯名卡發卡量至少要超過60萬張。

儘管國泰世華銀行和SOGO之間的官司訴訟尚未結束，但SOGO聯名卡已找到新合作伙伴，中信銀董事長陳佳文和SOGO百貨董事長黃晴雯，也將在下週四雙雙親自出席主持新版聯名卡上市記者會。

自從去年8月好市多、SOGO聯名卡從國泰世華銀分別易主之後，前五大發卡行亦進入競爭更為激烈的拉鋸戰，其中，國泰世華銀雖然失去二張聯名卡，但其透過自家銀行卡Cube卡的權益大放送積極固樁，簽帳金額仍高居第二大，不但並未讓北富銀超車，而且仍直追中信銀，而北富銀、玉山銀、台新銀等三家銀行，彼此之間則陷入更激烈的短兵相接肉搏戰。

若以8月數據來看即相當顯著，五大發卡行的簽帳金額分別為607.3億、600.5億、478.04億、456.9億、412.55億元，國泰世華銀單月簽帳金額逼近中信銀、雖然中信銀不論流通卡數或簽帳金額均持續位居冠軍寶座，例如8月當月中信銀的簽帳金額607.3億、流通卡數936.1萬張，但能否找到另一個「利器」，拉大和第二名國泰世華銀的領先差距，也將是中信銀的信用卡業務當前首要戰略，SOGO聯名卡就扮演該重角。

銀行業者坦言，當前百貨公司聯名卡其實要力拚其他同業的行銷競爭，其實很辛苦，除了聯名卡的附帶停車放送到底優惠可到何種程度？另外，即使沒有聯名卡，也不見得不能在其他銀行找到諸如9折，甚至更多的優惠。

不過對於中信銀拿下SOGO聯名卡的企圖心，同業則認為，中信在全台灣已有9家百貨購物中心的聯名卡，但仍要拿下SOGO聯名卡，可見得中信多看重該指標意義及拉開簽帳金額領先差距的貢獻。尤其像SOGO走「精品百貨」路線，都是高消費高群，也有助中信開發更多的高端理財高層。

此外，若以中信銀目前的信用卡產品線布建，在各領域分布非常廣泛，完整；一家銀行高層指出，最令人印象深刻之處在於，中信銀並不衝「百萬級明星卡」，最有代表性的是line pay卡，應有百萬張，但每個領域都有其產品線，從20萬至50萬張不等，包括華航聯名卡，中信銀在疫情期間發行華航聯名卡，同業直以初時真的很「慘烈」來形容，但去年底、今年初，馬上就衝到20萬張，同樣也令同業佩服其祭出「年費換贈金卡」的行銷亮點推卡行動力。

另一個令人矚目的，就是遠東集團總裁徐旭東，終究沒把聯名卡給自家的遠銀。但同業並不意外，一家主掌信用卡業務的銀行高層分析，畢竟遠東集團內不同的公司，仍有其個別的利益考量，倘若外面的公司（銀行）能給比起自己集團內公司（遠銀）更多的奧援，那當然和別人合發聯名卡更好，更何況，遠銀要經營這塊的話，不用聯名卡，自己透過集團事業的關係就可經營了，如同先前國泰世華銀的聯名卡一樣，而且百貨公司客戶還可得到更多對方銀行透過聯名卡給的回饋。