預購開紅盤！豐原太平洋百貨周年慶超殺回饋38%吸睛
豐原太平洋百貨周年慶氣勢如虹，預購開出成長紅盤，緊接著26日起至10月20日週年慶正式開打，今年祭出的豪禮七重送，送出中區最殺回饋38%，除了滿仟送佰累計贈送無上限之外，滿3萬最高再送1萬1,000，加碼送品牌家電豪禮。
另外還有國泰世華信用卡禮上加禮，推出太百獨家門檻滿額禮，最高贈送4,500，以及周周驚喜卡友禮，多重回饋的豐原太平洋百貨週年慶，標榜絕對比出國買更便宜。
今天的周年慶開幕式，邀請2024韓國啦啦隊公開賽，榮獲嘻哈個人及雙人組3金1銅，可謂為台中驕傲的晴空舞蹈團，帶來活力四射的精彩表演，現場也準備百元十足抵用券免費贈送，100份百元券被熱情卡友旋風搶排兌換完畢。
豐原太平洋百貨董事長連錦表示：「我們不斷努力引進知名品牌進駐，滿足顧客購物需求，9月21日2樓小米之家盛大開幕，業績更是超出預期的亮眼，今天豐原鄉親們期盼已久的金石堂書店也在7樓隆重登場，相信在周年慶開打首日加持，會再衝出另一波買氣！」
9月26日至10月9日，卡友於1樓化妝品當日單筆3,000送300、全館1至7樓加9樓(部分除外)當日滿5,000送500，通通累計贈送無上限。
首四日卡友超級加碼回饋，滿3萬加送600、滿5萬加送1,300、滿10萬加送3,300、滿20萬加送7,000、滿30萬加送1萬1,000。國泰世華針對太百獨家推出卡友當日刷卡滿1萬3起即贈百貨禮券，最高加贈4,500、刷國泰世華CUBE信用卡當日滿5萬加贈500，選擇樂饗購加Level 3權益再享3.3%回饋！
周周卡友禮也是周年慶亮點之一，活動期間卡友當日於全館單筆滿3,000元即可兌換限量卡友禮： 9月26日至29日送手掌大小隨身便攜的晴雨兩用膠囊傘、10月3日至10月6日送大容量大開口設計的微笑休閒保溫提袋。
另外，爸爸媽媽們最期待的寶貝活動，已於1樓服務台開放報名，10月10日下午3點萌萌寶寶爬行，只要是112年11月1日至113年2月29日出生的寶貝就可以報名、10月19日下午3點迷你搬運工，歡迎112年4月1日至112年10月30日出生的小朋友參加，一起記錄寶貝成長的可愛時刻。
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