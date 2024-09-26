玉山學術獎 五教授出線

玉山銀行與台大管理學院於昨（26）日舉行2024「玉山學術獎」頒獎典禮，由台大管理學院院長胡星陽、玉山金控（2884）資訊長謝萬禮共同頒獎，獲獎教授包含財金系王衍智、張晏誠、曾俊凱及資管系教授黃明蕙、彭志宏。

玉山長期支持並推動國內管理領域接軌國際，與台大、政大、清大、交大、成大等11所國內頂尖大學合作成立玉山學術獎，鼓勵教授於世界頂尖管理期刊發表論文，自2010年與台大合作「玉山學術獎」以來，連續14年台大管理學院每年都有教師獲獎，已累計23位教授、32篇著作，展現豐沛的研究能量，今年也創下獲獎人數的最佳紀錄，彰顯出國際學術研究再創高峰、學術競爭力提升的優秀成果。

胡星陽提到，在頂尖學術期刊發表論文是一個充滿挑戰且孤獨的過程，教師們需要付出極大心血，動力來自於對學術的熱愛、對未知的好奇心以及對自我嚴格要求。而在這條艱辛的路途中，玉山學術獎成功地搭建一座橋梁，使教師們清楚地感受到來自學校和企業界的期望與支持，共同致力提升管理學界的知識能量，也為台大在國際學術舞台上大放異彩提供助力。

本次獲獎的五篇學術研究中，王衍智、張晏誠、曾俊凱分別通過專利訴訟、財務資訊揭露及財務報表可比性等面向，深入探討企業創新策略，展示了學術研究在企業創新和管理實踐上的成果，為企業管理者提供寶貴的策略指引。彭志宏和黃明蕙則各自從網站本地化策略及人工智慧在客服應用的角度切入，將電腦科學與行銷實務相結合，提供了具有前瞻性的數位管理見解，為企業在數位轉型和全球化競爭中注入新動力。

人才是國家競爭力的先行指標，有傑出的老師、頂尖的學術研究，才可以培育造就更多優秀人才，「玉山學術獎」累計已頒發83座獎項，鼓勵教授於財務、經濟、會計、行銷、資訊管理、作業管理以及組織管理等領域的國際頂尖期刊發表研究成果。

秉持著擴大學術正向影響力的目標，玉山學術獎今年度展開與台大社會科學院經濟學系合作，期望透過領域擴增，為經濟研究注入活力，協助更多傑出教授站上國際舞台，讓世界看見台灣。