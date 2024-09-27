國泰金攜同業 秀防詐成果

國泰金（2882）、中國信託銀、玉山金及新光銀四大金融同業，昨（26）日在「2024國泰金控技術年會」上，公布聯手合作五個月「聯邦學習（Federated Learning）防詐實證計畫」實證結果，宣示開啟金融業在科技打詐的一大步，也預示未來聯邦學習技術在其他金融場景中的應用可能性。

FinTechSpace在其中扮演重要的溝通協作橋梁，FinTechSpace執行總監洪杉源表示，園區成立六年來致力於推動金融科技的落地應用，推出的「聯合自主實證輔導機制」，提供合規討論與調整、技術及商務媒合等多重面向輔導措施，今年成功推動多家金融機構運用聯合學習及資料隱私強化技術，發展出「防範詐騙及金融犯罪」模型，未來期能落地推廣，集合金融同業的力量，強化預警機制，降低金融交易的詐騙風險，保障民眾財產安全。

國泰金控數數發中心暨國泰世華銀副總經理梁明喬表示，此次實證計畫，從架構部署、模型訓練到環境監控皆一手設計，擁有國泰世華銀蒐集詐騙樣態，以及友行案例補充臨櫃攔阻等案例，加強各自內部潛在的犯罪案件的識別機會，以國泰為例，在精準度維持下，提升20%異常帳戶捕捉率。

玉山金科技長張智星表示，藉由與多家金融機構合作，共同訓練模型，強化彼此防詐能力，展現同業合作的新境界。透過聯盟共同協作，持續強化數據分析與AI應用。

中國信託銀資深副總經理王俊權表示，本次實證案讓不同機構在各自的法遵與資安框架下尋求共識，聚合各家模型特徵，聯合把防詐的斷點消除，提高詐騙偵測的準確性和廣度，為未來跨金融機構的協作應用建立基礎與標竿。

新光銀總經理李正國認為透過此案開創跨機構協作的寶貴機會，在確保資訊安全與法令遵循下，有感提升模型成效，進而強化新光銀行打詐量能。新光銀行資訊長張順程表示，透過聯邦學習，除了降低個別機構的訓練成本，更提升新光銀行使用合成資料開發模型能力。