富邦線上跑 獎項加碼

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北報導
富邦金控將再推出「富邦Run For GreenTM全民線上跑」第二波活動，邀請民眾穿上跑鞋，為永續而跑。 富邦金／提供
富邦金控將再推出「富邦Run For GreenTM全民線上跑」第二波活動，邀請民眾穿上跑鞋，為永續而跑。 富邦金／提供

富邦金（2881）持續推動Run For GreenTM為跑者種樹，上半年推出全台最大馬拉松「富邦Run For GreenTM全民線上跑」深獲廣大跑友支持，為持續鼓勵跑者們為環境永續而跑，富邦金昨（26）日宣布，自即日起至11月30日再度推出「富邦Run For GreenTM全民線上跑」第二波活動，並加碼推出「新人參賽獎」、「跑團精神總錦標」、「跑團進步獎」。

富邦金自2021年推動Run For GreenTM倡議計畫，結合四大馬拉松及指定賽事，只要跑者累積跑40公里，富邦就為跑者種樹，預計五年內為台灣種下10萬棵樹。

今年4月，為支持世界地球日，富邦推出的「富邦Run For GreenTM全民線上跑」，永續成績單斐然，第一階段活動獲得跑友們的熱烈響應，跑步累計總里程數超過117萬公里，截至6月底跑者總計領樹達2.7萬棵樹。

為擁抱環境永續，達到社會企業責任，鼓勵跑者們為環境永續而跑，富邦金決定邀請跑者再度參加全台最大馬，響應富邦Run For GreenTM計畫，昨宣布，即日起至11月30日再度推出「富邦Run For GreenTM全民線上跑」，加碼推出「新人參賽獎」、「跑團精神總錦標」、「跑團進步獎」，邀請新跑者一起加入。

富邦金指出，「富邦Run For GreenTM全民線上跑」第二階段活動持續擴大為跑者植樹，民眾只要透過Garmin等穿戴式裝置或Strava等常見的跑步紀錄App綁定上傳資料，即可累計跑步公里數，跑滿40公里即可線上領取富邦為跑者種下的一棵樹，此外，達成指定目標還可以獲得Gogoro VIVA MIX ME、momo幣500元、Garmin Forerunner 265 GPS智慧心率跑錶、GIANT Espresso E+電動輔助自行車抽獎機會等。

此外，富邦金控與知名運動品牌攜手，將於10月6日聯名推出Upcycling RUN限額免費跑聚，將結合跑步與永續手作，讓跑者累積里程同時也參與永續活動體驗。

富邦金控

延伸閱讀

全台最大馬拉松「富邦全民線上跑」 攜品牌、跑者響應Run For Green™

全台最大馬拉松「富邦全民線上跑」 富邦金控攜手跑者響應Run For Green

中職／統一、富邦新莊之戰因雨延至23日 賽程安排是考驗

12強賽／啦啦隊陣容遭質疑沒有一線 富邦Jessy：誰是2、3線？

相關新聞

「新新併」股東會召開倒數…新光金兩派股東鬧內鬨 金管會說話了

新光金（2888）推動與台新金（2887）換股合併，引發股東間內鬨；金管會表示，持不同意見股東，在表達過程中宜「秉持理性...

中信銀搶下SOGO聯名卡！估發卡至少60萬張 可望穩居「三冠王」

自從國泰世華銀行和SOGO百貨「分手」後，時隔一年多，SOGO聯名卡確定花落中國信託。而中信銀在搶下SOGO卡後，內部評...

SOGO找中信銀發聯名卡掀戰火 國泰世華回應：法律程序進行中

中信銀搶發SOGO聯名卡，掀起戰火，國泰世華銀26日表示，目前SOGO百貨的合約關係，委由律師進行法律程序中。

純網銀兼營投顧業務 鬆綁

純網銀利多來了。金管會昨（26）日預告修正「投顧事業設置標準」，今年底前將鬆綁銀行兼營投顧事業條件，從限每股淨值不能低於...

SOGO聯名卡結盟中信金 瞄準百貨逾150萬會員商機

被外界視為今年市場上最重量級的聯名卡，SOGO聯名卡的新合作對象確定由中國信託銀行出線，中信銀積極擴大百貨版圖，瞄準SO...

玉山銀停發兩張聯名信用卡

SOGO聯名卡之爭由中信銀點燃戰火，另一家銀行手中兩大聯名卡則悄悄喊停。玉山銀2025年信用卡策略大洗牌，因合約到期，將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。