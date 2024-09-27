富邦線上跑 獎項加碼

富邦金（2881）持續推動Run For GreenTM為跑者種樹，上半年推出全台最大馬拉松「富邦Run For GreenTM全民線上跑」深獲廣大跑友支持，為持續鼓勵跑者們為環境永續而跑，富邦金昨（26）日宣布，自即日起至11月30日再度推出「富邦Run For GreenTM全民線上跑」第二波活動，並加碼推出「新人參賽獎」、「跑團精神總錦標」、「跑團進步獎」。

富邦金自2021年推動Run For GreenTM倡議計畫，結合四大馬拉松及指定賽事，只要跑者累積跑40公里，富邦就為跑者種樹，預計五年內為台灣種下10萬棵樹。

今年4月，為支持世界地球日，富邦推出的「富邦Run For GreenTM全民線上跑」，永續成績單斐然，第一階段活動獲得跑友們的熱烈響應，跑步累計總里程數超過117萬公里，截至6月底跑者總計領樹達2.7萬棵樹。

為擁抱環境永續，達到社會企業責任，鼓勵跑者們為環境永續而跑，富邦金決定邀請跑者再度參加全台最大馬，響應富邦Run For GreenTM計畫，昨宣布，即日起至11月30日再度推出「富邦Run For GreenTM全民線上跑」，加碼推出「新人參賽獎」、「跑團精神總錦標」、「跑團進步獎」，邀請新跑者一起加入。

富邦金指出，「富邦Run For GreenTM全民線上跑」第二階段活動持續擴大為跑者植樹，民眾只要透過Garmin等穿戴式裝置或Strava等常見的跑步紀錄App綁定上傳資料，即可累計跑步公里數，跑滿40公里即可線上領取富邦為跑者種下的一棵樹，此外，達成指定目標還可以獲得Gogoro VIVA MIX ME、momo幣500元、Garmin Forerunner 265 GPS智慧心率跑錶、GIANT Espresso E+電動輔助自行車抽獎機會等。

此外，富邦金控與知名運動品牌攜手，將於10月6日聯名推出Upcycling RUN限額免費跑聚，將結合跑步與永續手作，讓跑者累積里程同時也參與永續活動體驗。