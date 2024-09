富邦線上跑 獎項加碼

富邦金(2881)持續推動Run For GreenTM為跑者種樹,上半年推出全台最大馬拉松「富邦Run For GreenTM全民線上跑」深獲廣大跑友支持,為持續鼓勵跑者們為環境永續而跑,富邦金昨(26)日宣布,自即日起至11月30日再度推出「富邦Run For GreenTM全民線上跑」第二波活動,並加碼推出「新人參賽獎」、「跑團精神總錦標」、「跑團進步獎」。

富邦金自2021年推動Run For GreenTM倡議計畫,結合四大馬拉松及指定賽事,只要跑者累積跑40公里,富邦就為跑者種樹,預計五年內為台灣種下10萬棵樹。

今年4月,為支持世界地球日,富邦推出的「富邦Run For GreenTM全民線上跑」,永續成績單斐然,第一階段活動獲得跑友們的熱烈響應,跑步累計總里程數超過117萬公里,截至6月底跑者總計領樹達2.7萬棵樹。

為擁抱環境永續,達到社會企業責任,鼓勵跑者們為環境永續而跑,富邦金決定邀請跑者再度參加全台最大馬,響應富邦Run For GreenTM計畫,昨宣布,即日起至11月30日再度推出「富邦Run For GreenTM全民線上跑」,加碼推出「新人參賽獎」、「跑團精神總錦標」、「跑團進步獎」,邀請新跑者一起加入。

富邦金指出,「富邦Run For GreenTM全民線上跑」第二階段活動持續擴大為跑者植樹,民眾只要透過Garmin等穿戴式裝置或Strava等常見的跑步紀錄App綁定上傳資料,即可累計跑步公里數,跑滿40公里即可線上領取富邦為跑者種下的一棵樹,此外,達成指定目標還可以獲得Gogoro VIVA MIX ME、momo幣500元、Garmin Forerunner 265 GPS智慧心率跑錶、GIANT Espresso E+電動輔助自行車抽獎機會等。

此外,富邦金控與知名運動品牌攜手,將於10月6日聯名推出Upcycling RUN限額免費跑聚,將結合跑步與永續手作,讓跑者累積里程同時也參與永續活動體驗。