富邦壽承辦COSTCO團險

ESG浪潮下，企業投保團險被視為提升員工權益的重要指標。繼台北富邦銀行與台灣好市多（COSTCO）自2023年8月起合作聯名信用卡，富邦人壽接續與COSTCO聯手，宣布於今年9月起承保COSTCO全體員工之團體保險，員工加眷屬承保人數破萬人。

此次強強聯手，不僅凸顯COSTCO對員工福祉的重視，也展示出富邦人壽在團體保險市場中的領先地位與優質服務。

富邦人壽總經理陳世岳表示，在高齡化、少子化的趨勢下，許多產業都面臨人力匱乏的嚴峻考驗，尤其疫情之後，民眾的健康意識抬頭，更重視企業是否有健康福利的相關措施，而企業投保團險，就是最直接照顧員工的方式之一。COSTCO重視ESG理念，以將員工與顧客擺在第一順位的企業文化著稱，致力於為員工創造一個安全、健康和幸福的工作環境，此次選擇富邦人壽做為員工團體保險的承保公司，不僅彰顯了COSTCO對員工的重視與責任感，也是對富邦人壽保險專業的肯定。

做為多家企業的團保合作保險公司，富邦人壽服務遍及1.7萬家企業，照顧超過180萬團險保戶，提供從壽險、健康險、意外險、住院醫療險、重大疾病險到癌症險等全方位保障方案，保障範圍從自身擴及到配偶、子女及父母，讓員工以實惠的保費為自己和家人建構完善風險防護網，靈活的設計規劃，也讓企業能依不同需求進行調整，協助分散雇主的經營風險。

富邦人壽亦致力於保險科技創新，推出「團險自費E填表」等數位化服務，藉由身分驗證機制，協助企業員工與承辦人透過線上平台完成團險自費調查，不僅提升行政效率、減少錯誤，進一步加快承保審核時效，還能減少用紙降低碳排放量，與企業攜手實現永續目標。完整的保障內容及優質的服務效能，獲得廣大企業客戶好評。根據《現代保險》雜誌2023年公布的「千大企業保險購買行為暨滿意度」調查，富邦人壽榮獲「團體保險專業服務最好與最值得推薦的壽險公司」第一名殊榮，服務品質受肯定。

團保對企業與員工具有多種好處，當面臨意外或疾病發生時能夠獲得保障，員工面對生活與工作風險時將更有安全感，有助於提升專注力和工作效率。企業也能藉此表達對員工身心健康的關懷，以提升員工滿意度與忠誠度、降低流動率，是企業保障員工生活、改善勞資關係、提升員工幸福感的最佳工具之一。此次富邦人壽與COSTCO的合作，反映雙方對企業社會責任的重視，富邦人壽將繼續秉持「服務至上」理念，透過產品創新與服務優化，為更多企業提供全面的團體保險解決方案，協助企業履行社會責任、實現員工健康福祉。