新新併 金管會要兩派股東對話

經濟日報／ 記者廖珮君楊筱筠／台北報導

新光金（2888）推動與台新金換股合併，引發股東間內鬨，金管會昨（26）日表示，持不同意見股東，在表達過程中宜「秉持理性」，公司經營階層要爭取不同意見股東支持，應主動積極溝通以尋求共識，換言之，希望兩派股東可以相互對話。

新光金與台新金10月9日將同步召開股臨會，討論換股合併案，股東會召開時間倒數，新光金內部「贊成」與「反對」兩派股東間爭吵不休，引發外界關注。

銀行局副局長林志吉說，股東會是公司最高意思機關，股東會的決議不僅表達出股東對公司經營的意見，也是公司董事會和經營階層所必須遵守的最高指導。

他說，股東會召開前夕，持不同意見的股東會各自爭取支持，金管會希望意見表達過程仍宜秉持理性，公司經營階層如欲爭取不同意見股東的支持，則應該主動積極溝通，來尋求共識。言下之意，金管會希望新光金經營團隊（贊成者），能主動與反對合併者做積極溝通以尋求共識，希望雙方股東間可以相互對話。

日前金管會官員也表示，大股東和高階經理人任何行為，都會列監理機關評價和社會大眾信賴的程度，任何行為和資訊發布，都必須要非常審慎。

新光金 股東會 金管會

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