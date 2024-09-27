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台新：新新併 兩外資顧問贊成

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
台新金總經理林維俊。 聯合報系資料照
台新金總經理林維俊。 聯合報系資料照

新新併能否送金管會闖關，10月9日股東臨時會成關鍵一役，台新金（2887）總經理林維俊昨（26）日在線上與媒體會面，對於「新新併」的外資態度，他公布好消息，「兩大外資投票顧問機構ISS與Glass Lewis都建議在台新金股臨會中，贊成合併案」。

台新金控總經理林維俊偕同台新投顧副董事長李鎮宇與媒體會面，說明昨晚剛出爐的外資報告。

林維俊指出，兩大外資投票顧問機構中的ISS已出具報告書建議在台新金、新光金兩個股臨會都贊成併購案，Glass Lewis則已出具報告建議在台新金股臨會中贊成合併案，儘管新光金那邊的報告尚未出爐，但相信在新光金股臨會的建議上也可期待。

林維俊轉述ISS於報告中指出，這個合併具有策略價值、估值合理，並期待整合雙方資源提升競爭力。交易完成並順利整合後，將可大幅提升公司表現，進而提升股東價值。

林維俊表示，近期前往香港、新加坡、阿姆斯特丹、倫敦及巴黎等地，爭取外資的支持，讓他從「有信心」到現在是「信心滿滿」，因為外資對於併購案都持正面的態度，他們覺得台新跟新光的合併，不只能夠創造出台灣前段班的金融機構，不但規模變大、市值變大，同時可平衡銀行、保險、證券三大支柱；另外從新光的角度來看，外資也會擔心，若合併破局，其銀行、證券難以支撐人壽抵禦未來不確定風險，屆時股價恐跌回過去幾年的狀況，因此外資對於合併案都持正面態度。

林維俊分析，目前新光金的外資持股占比約兩成，其中超過三分之二是由大型外資持有，「我幾乎都掃過一遍了，他們都表示支持合併案」，而外資投票截止日是下周五，我不能替它們說什麼，但從他自己的接觸中，「是可以樂觀期待的，且絕對鐵定遠高於去年外資支持新光改革派的數字。」

而他分析，通常外資投票比率大約落在七成，也就是約14%的占比，他對於這部分有很樂觀的期待。

而外界也關注委託書徵求情況，林維俊說，據他了解，委託書徵求滿順利的，套一句新光金董事長魏寶生說的：「達標超標這是肯定的。」林維俊也呼籲所有小股東來支持，共同來成立國內一流的新的大金控。

至於新光金銀行工會已經成立，針對員工訴求，林維俊指出，等他回台灣後，就會跟工會接觸討論，但基本上台新、新光系出同源，所以我們也會設計出鼓勵大家留任的條件，新光的同仁們真的不用擔心，他也喊話同仁，「希望所有人都能夠留任，一起來共享未來成長的成果。」

台新金控 外資 新光金

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