巴塞爾銀行監管委員會高階官員訪台 示警AI風險

睽違13年，金管會特別邀請巴塞爾銀行監管委員會（BCBS）高階官員訪台發表專題演講，內容包括示警AI應用可能放大現有風險或引入新挑戰等。金管會承諾，將持續推動符合BCBS標準的風險管理措施，並強化與國際組織合作。

為助力台灣金融業審視風險承擔力、優化銀行資本結構並提升資產品質，金管會特別邀請巴塞爾銀行監管委員會（Basel Committee on Banking Supervision,BCBS）秘書長Neil Esho訪台發表專題演講，探討當前銀行法規與金融監理。

金管會銀行局副局長林志吉今天在例行記者會說明，距離前一次金管會邀請BCBS高階官員訪台，已有13年時間，此次BCBS高階官員專題演講主要聚焦巴塞爾資本協定3（Basel III）架構的實施，以及BCBS在新興風險議題上的應對。

其中，BCBS高階官員提到，針對2023年美國和瑞士發生的銀行危機事件，BCBS將持續研究金融數位化對銀行環境的影響，並進一步完善監理標準，相關事件突顯不僅系統性重要銀行需受重點監理，較小規模銀行潛在資產負債結構集中度問題也可能帶來系統性影響。

另一方面，BCBS高階官員也提及，AI應用可能放大現有風險或引入新挑戰，尤其在數據治理及依賴第3方供應商等方面，並認為AI風險管理應融入現有框架，銀行與大型科技公司的互動關係，也需關注集中度風險及相關監理。

林志吉坦言，全球經濟金融情勢變化迅速，國內銀行業雖具穩健資本結構，面對未來潛在挑戰仍需謹慎應對，金管會將持續推動符合BCBS標準的風險管理措施，並加強與國際組織合作，確保台灣金融體系穩定發展。