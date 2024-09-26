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獨／左右為難 寶佳集團高層將出席新光金股臨會投票

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
寶佳超過10萬張新光金股票支持誰，寶佳創辦人林陳海是拍板定案的關鍵人物。（本報資料庫）
寶佳超過10萬張新光金股票支持誰，寶佳創辦人林陳海是拍板定案的關鍵人物。（本報資料庫）

據接近寶佳集團的人士透露，寶佳集團目前持有新光金股票超過10萬張，已成為新新併贊成和反對陣營力爭的重要股東，不過由於近來二派人馬都找上門，也令寶佳集團左右為難，因此寶佳集團在董事長林陳海親自主事之下，決定由寶佳集團營運高層親自出席新光金股東會投票，避免把委託書交給任何一方，都會得罪人。

寶佳集團曾在金融股投資高度知名，曾同時投資多家金融股，而且都是大股東，但近幾年來基於金管會「產金分離」的顧慮，逐漸淡出金融股投資。外傳寶佳集團有5萬多張持股，不過據寶佳集團外圍友好人士指出，寶佳持股新光金遠不僅止於此，實際上超過10萬張，在6年前，寶佳集團一度由和潤泰集團合資成立的鑒機公司，當時尤以中信金、新光金買進最多，不過之後都陸續釋出，目前新光金的股票部位還有超過10萬張，約當持股比重0.5%。

而親赴股東會投票，外界更好奇最後寶佳集團在投票的當下，會作何選擇？一家金融業高層指出，一般而言，會親自出席的多半都是投給公司派居多，據側面了解，新光金公司派方面，已請「有力人士」出馬積極向寶佳集團固樁。

寶佳集團少東林家宏6年前曾花140億大舉買進台新金股份，想爭取一席台新金董事，不過台新金在持續十年和公股陣營為彰銀一案力拚董監改選，不論委託書徵求或爭取外資支持均經驗豐富之下，最後林家宏雖然持股接近10%，但仍未能如願進入台新金董事會，也令外界好奇過去這段恩怨是否已化解？

不過據相關人士指出，由於目前管理股權的是大家長，也就是林家宏的父親林陳海，林陳海作事一向圓融，當年的事也過去很久了，加上台新金和寶佳集團之間共同的好朋友不少，即使寶佳集團親自赴新光金投票，支持「新新併」的可能性仍偏高。

台新金 新光金 股東會

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