玉山銀停發兩張聯名信用卡

SOGO聯名卡之爭由中信銀點燃戰火，另一家銀行手中兩大聯名卡則悄悄喊停。玉山銀2025年信用卡策略大洗牌，因合約到期，將分別終止發行旗下統領廣場聯名卡以及合作六年的台北南山廣場聯名卡，回歸換發Unicard卡，成為大型發卡行中，再一家砸銀彈持續發展自家銀行信用卡的發卡行。

玉山銀最新公告，南山廣場聯名卡將在2025年1月1日終止發行到期，另外聯邦微風聯名卡合約也將在明年1月底到期，微風廣場下一步的合作銀行對象，也引發市場矚目。

玉山銀表示，日前因合業務發展策略改變合作方式，進而宣布終止統領及台北南山廣場兩張聯名卡，玉山信用卡發卡策略將持續聚焦以滿足顧客需求為核心，並提供差異化支付服務，將以玉山Unicard提供整合式服務，讓顧客依照自己消費需求客製化選擇專屬優惠方案。

目前國內刷卡金額較大的百貨有新光三越、SOGO百貨、微風百貨等，知名的聯名卡包含新光三越合作的台新銀行聯名卡、新光銀行聯名卡、聯邦銀行微風聯名卡，以及接下來的中國信託遠東SOGO聯名卡跟著加入戰局，百貨聯名卡市場勢必將重新大洗牌。

銀行主管表示，從信用卡促刷活動觀察，中信銀有900多萬卡友，客群已經十分穩定，中信銀將信用卡行銷活動預算，保留並轉移至擴增其他場景，例如這次和SOGO百貨合作，SOGO是屬於「高提袋率」的購物百貨，尤其貴婦群眾多，消費力相當驚人，將來新卡發行後，預估中信銀首要的行銷手法會下重本回饋給百貨會員，鞏固SOGO卡友，將貴婦群綁得更牢。