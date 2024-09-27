SOGO聯名卡結盟中信金 瞄準百貨逾150萬會員商機

被外界視為今年市場上最重量級的聯名卡，SOGO聯名卡的新合作對象確定由中國信託銀行出線，中信銀積極擴大百貨版圖，瞄準SOGO App超過150萬的會員商機，預估未來將加速衝高簽帳金額。

「中國信託遠東SOGO聯名卡」預計將在下周四（10月3日）舉行上市記者會，正是迎接遠東SOGO百萬會員、卡友大軍。

去年發卡量達60萬張、發行長達20多年的國泰世華SOGO聯名卡因SOGO百貨提出仲裁聲請，單方面終止聯名卡策略聯盟合約，至今這場訴訟尚未結束，然而中信銀搶發SOGO聯名卡也為兩方掀起戰火。國泰世華銀昨（26）日表示，「目前與SOGO百貨的合約關係，委由律師進行法律程序中。」

SOGO聯名卡最新資訊

國泰世華銀昨強調，為維護廣大持卡人權益，因應SOGO單方終止策略聯盟合作，已為SOGO卡友換發CUBE信用卡，未來將繼續以CUBE信用卡與各大消費通路合作，同時也會重視卡友的消費需求，並以卡友為中心調整適合的權益回饋。

分手國泰世華銀行，SOGO聯名卡攜手中信銀，銀行業高層表示，如此大的量體合約通常簽五至七年，原以為只有大巨蛋聯名卡會簽給中信銀，沒想到是整個SOGO聯名卡，很厲害。

銀行高層也分析，以所有的百貨簽帳金額來說，第一名是新光三越百貨，第二名就是SOGO，幾乎是百貨簽帳主要來源，中信銀拿下後未來銀行的簽帳金額將會再衝高，「整個信用卡市場就這麼大，大者恆大，業者只要稍微調整權益，就會省下很多預算，相對有更多資源拓展新客源，以中國信託900多萬卡友來看，要有更多新客源，百貨是一個很好的切入點。

事實上，中信銀在各領域都已布局聯名卡，像是旅遊住宿有Agoda聯名卡、外送市場有Foodpanda聯名卡、吸引年輕族群的英雄聯盟卡、汽車方面有和泰聯名卡，各產業都很完整，唯獨百貨部分占比比較小，北部只有TAIPEI 101聯名卡，其實消費力還是不比SOGO百貨。