中信銀搶下SOGO聯名卡！估發卡至少60萬張 可望穩居「三冠王」

自從國泰世華銀行和SOGO百貨「分手」後，時隔一年多，SOGO聯名卡確定花落中國信託。而中信銀在搶下SOGO卡後，內部評估這張聯名卡至少有六十萬張的發卡量，中信銀在國內信用卡市場也可望穩居「有效卡數」、「流通卡數」及「簽帳金額」三冠王的地位。

中信銀昨天宣布，將於下周四（十月三日）舉行「中國信託遠東SOGO聯名卡」上市記者會，形同宣告SOGO聯名卡之爭落幕，據了解，中信銀將以SOGO聯名卡為利器，藉此拉開信用卡簽帳金額領先對手的差距。

SOGO聯名卡的發行銀行原本是國泰世華，雙方合作超過廿年，但SOGO百貨去年提出仲裁申請，單方面終止聯名卡策略聯盟合約，雙方也因此告上法院。針對中信銀預告將發行SOGO聯名卡，國泰世華銀行昨表示，與SOGO的法律程序還在進行中。

根據金管會公布的資料，以七月流通卡數來看，國內前五大發卡銀行依序為中信、國泰世華、玉山、台北富邦、台新。而去年國泰世華接連與好市多、SOGO「拆夥」後，前五大之爭進入拉鋸戰，國泰世華透過自家銀行卡Cube卡權益大放送積極固樁，簽帳金額仍居第二大，未讓搶得好市多卡的台北富邦銀行超車，且緊追中信銀。

若以八月的簽帳金額來看，國泰世華以六○○點五億元緊追中信的六○七點三億元，中信銀在流通卡數、簽帳金額均位居龍頭，但能否找到另一個「利器」擺脫國泰世華銀的糾纏，成為中信銀的信用卡業務首要戰略，SOGO聯名卡將扮演重要角色。

對於中信銀搶下SOGO聯名卡的企圖心，銀行業者指出，中信在全台已有九家百貨購物中心的聯名卡，但仍要布局SOGO聯名卡，顯示中信看重其指標意義及拉開簽帳金額領先差距的貢獻。尤其SOGO走精品百貨路線，都是高消費高群，也有助中信開發更多的高端理財客戶。

另一個引發關注的則是遠東集團總裁徐旭東未把聯名卡給自家的遠東商銀。一家主掌信用卡業務的銀行高層分析，遠東集團內不同的公司仍有其個別的利益考量，若其他銀行能給比起集團內公司（遠銀）更多的奧援，當然和別人合發聯名卡更好，何況遠銀若要經營SOGO業務，不用聯名卡，透過集團事業的關係即可，而且百貨公司客戶還可得到更多對方銀行的聯名卡提供回饋。