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誰最需要資安險？投保大戶變了 電腦、半導體業超越金融業

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會從2018年到2023年這六年來統計，發現最需要資安險的業者，從前四年都是金融保險業居首，到近兩年改以電腦及周邊設備，和半導體居冠，顯示科技業資安需求已超過金融業。本報資料照片
金管會從2018年到2023年這六年來統計，發現最需要資安險的業者，從前四年都是金融保險業居首，到近兩年改以電腦及周邊設備，和半導體居冠，顯示科技業資安需求已超過金融業。本報資料照片

投保資安險的產業，正悄悄挪移。據金管會從2018年到2023年這六年來統計，發現最需要資安險的業者，從前四年都是金融保險業居首，到近兩年改以電腦及周邊設備，和半導體居冠，顯示科技業資安需求已超過金融業

目前市售資安險有三大類，一、資訊系統不法行為保險，主要承保被保險人因第三人不法入侵電腦系統，導致資金或其他財產的損失。

二、資料保護責任保險，保障因個資外洩所生對第三人依法應負的賠償責任。

三、資訊安全綜合保險，保障範圍包括被保險人受網路攻擊、電腦勒索或管理錯誤行為等所致財產損失，及對第三人依法應負的賠償責任。

據金管會統計，若以簽單保費收入來看，2023年資安綜合險保費收入占79%最多，資料保護責任險占18%，資訊系統不法占3%。

保險局副局長陳清源說，近三年運用AI科技快速發展，資訊服務業資安需求抬頭，加上資安綜合險保障範圍大，使資安綜合險銷售熱度轉強，又以科技業投保為大宗。

資安險核保有三大考量，行業別、企業擁有個資數字、及資安防護措施，也因資安險是國際保險市場商品，定價都會參考國際再保費率，如針對個別公司過往經驗如是否有遭受到駭客等作個別保費計算。

例如第一類的資訊系統不法行為險，以銀行業投保為主，一般國內投保保額是300~500萬美元左右，市面上保費約700~800萬元左右，但還是依照個別公司狀況做衡量。

據統計，2023年底產險業資安險保費收入5.28億元，已是2018年的8,908萬元六倍，顯示資安險需求逐漸抬頭。

投保產業類別上，2018年至2021年以金融保險業投保占比最高，2022年起電腦及週邊設備業、半導體業保費收入已超過金融保險業，顯示相關產業開始重視資安風險。

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