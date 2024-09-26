臺網攜手政大、集保 推動更安全便利的電子簽章創新服務生態圈

因應數位經濟快速變化，數位發展部積極推動《電子簽章法》修法，立法院日前三讀通過修法草案，也是《電子簽章法》自2002年4月實施以來首度修法。為引導金融業與各行業掌握《電子簽章法》修法實務應用和創新趨勢，國立政治大學金融科技研究中心、臺灣集中保管結算所和臺灣網路認證公司共同主辦「電子簽章創新服務生態圈研討會」，邀集主管機關、金融產業主管機關與產官學界專家，廣納對修法後的期望與應對策略，並透過座談與展示應用實例，匯集國內電子簽章產業界的具體回應。

《電子簽章法》修法從此改變電子文件與數位簽章的法律地位，相關創新應用與因應策略，不論是從學理面或應用面都需要更多產官學研界的共議，攜手共創台灣數位基礎建設。長期關注此領域的國立政治大學金融科技研究中心主任王儷玲指出，疫情加速金融產品與服務數位化轉型，多元身分驗證與電子簽章是打通臺灣數位金融任督二脈的關鍵創新服務。

王儷玲表示，政府的重大政策會對產業產生深遠影響，《電子簽章法》修法過程中學研單位有多次討論，數位簽章具有更安全、法律地位更高等特性，加上電子足跡保護機制，效力等同本人親簽與蓋章，未來不論是在企業合約或金融應用場域，甚至公務機關與醫療院所都能有更廣泛的應用。

金融監督管理委員會副主任委員邱淑貞表示，《電子簽章法》修正施行可觸發許多新商業產品與交易改變，帶動數位臺灣進入嶄新里程碑，未來電子簽章功能與文本文件具相同效力，提供相對使用人表達意見的機會，數位簽章推定是本人簽章，法律定位可增加信賴度，成為所有交易信賴的基礎。

過去許多機關會以「公告」排除《電子簽章法》適用，包括銀行業、保險與證券產業，邱淑貞表示，修法後銀行業、保險皆已全數排除，證券業也從102項排除細項降至11項，未來金融交易的第一步是身分認證，包括身分確認與認證以及個人資料保護、合作機構的資安標準成為影響生態圈的重要條件。金管會2年前開始推動數位身分認證與授權，目前有17家金融機構申請，10家通過審核，未來持續發展數位身分認證技術，透過手機軟式憑證，使信賴基礎更加穩固與便利。

網路取代馬路 助攻產業開拓新藍海

研討會上也邀請數位發展部數位產業署副署長林俊秀針對「電子簽章修法正版的主軸與電子簽章服務推廣之關係」、金融監督管理委員會資訊服務處處長林裕泰則聚焦「電子簽章法修正版對金融服務產業應用的影響」、國立政治大學金融科技研究中心副主任陳恭教授以「電子簽章法修正版所帶來的典範轉移與創新契機」與臺灣集中保管結算所總經理陳德鄉探討「建構證券市場數位化服務建設基礎」產官學專家帶來精彩專題演講。

數位發展部數位產業署副署長林俊秀表示，《電子簽章法》修法可推動電子簽章普及運用，達成智慧政府與數位轉型之政策目標，同時塑造更有利於多元電子簽章發展之法制環境，讓使用者依不同應用需求，選擇合適強度的電子簽章，有助於促進電子簽章國際對接，暢通國內外企業的交流往來。

林俊秀分享目前電子簽章的實際用案例，包括考試院證書與立陶宛輸出銀行，推動數位信任環境的前提，需要先建立可信任的電子文件簽署方式，電子簽章做為可信任的簽署方式，未來數位部將持續促進臺灣電子簽章服務之健全多元應用。

金融監督管理委員會資訊服務處處長林裕泰表示，身分識別在金融產業非常重要，疫後全面進入數位轉型時代，金融資安行動方案2.0推動藍圖已就eKYC與業務風險對照作為首要任務。林裕泰指出，數位簽章的應用包括金融服務與MyData，透過3次驗證模式，轉介到數位部MyData平台完成驗證，用網路取代馬路，建立行為模式與身分認證，提供多元服務內容同時整合跨部會資料集。

林裕泰強調，隨著電子簽章創新服務生態圈越來越完善，未來跨機關資料交換不需要單點突破，可使用加簽方式取得彼此的信任，保證等級與業務風險可有相對應的對照，完成全程數位金融服務串聯當事人、相對人與數位助理，透過G2B2C公私協力，在臨櫃一卡就能搞定大小事，讓民眾到一個點就能滿足所有服務。

國立政治大學金融科技研究中心副主任陳恭教授指出，新版《電子簽章法》明確定義電子文件與電子簽章，技術中立界定電子簽章的構成要件，明定數位簽章為一種電子簽章，透過合規憑證製作的數位簽章，即可推定為本人親自簽名或蓋章。可預見電子簽章的應用場域將有更大的空間。

臺灣集中保管結算所總經理陳德鄉表示，公司業務從1.0「股票保管」邁向2.0「帳簿劃撥」，到3.0券流、金流、資訊流整合服務平，到4.0「數位資安」加速數位發展與強化資安聯防，5大業務含括權益證券、期貨、基金、跨境保管與債票券，鏈結數位應用特別是數位憑證及簽章，可兼顧資料完整性、不可否認性、資料來源辨識與資料隱密性，從臨櫃到免臨櫃再到進階數位，由內向外的數位賦能，支持金融發展，實現永續集保與落實普惠金融核心價值。

強化數位教育 層層把關零信任架構

圓桌論壇由臺灣網路認證連子清協理主持，邀請國立政治大學金融科技研究中心副主任謝明華教授、兆豐銀行副總經理陳建安、律果科技股份有限公司執行長陳啟桐、桓基科技股份有限公司總經理江衍源、凱鈿行動科技股份有限公司商務開發經理郭俊麟一同探討「數位簽章應用實例與創新趨勢分析 」，挖掘數位簽章與電子合約在企業數位轉型中的應用及未來發展性。

王儷玲強調，臺灣要跟國際接軌，在資料共享與數位生態系上必須有所提升，包括數位金融或數位金融服務企業的資安與個資共享，透過《電子簽章法》修法可邁向更高等級，在重要法律位階與資安安全上的保證性，打開數位金融服務轉型的通路。

《電子簽章法》修訂標誌著臺灣數位經濟發展的新里程碑，推動電子簽章普與應用，不僅增強了文件簽署的安全性和法律效力，更顯著提升各行業的運營效率。法案除了支持金融業加速邁向數位轉型，通過跨平台和跨行業的電子簽章應用，也能實現無紙化作業和淨零碳排放的長期目標，讓其他產業看到更多的數位新契機。隨著法制環境完善化，臺灣在數位信任和國際對接方面的發展將更加穩固，為企業和政府部門創造更高效的運營模式，強化更具韌性的數位經濟基礎。