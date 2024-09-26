再一家銀行聯名卡喊停！玉山南山廣場聯名卡 雙方正式分手

SOGO聯名卡之爭由中信銀點燃戰火後，再一家銀行聯名卡喊停。玉山銀2025年信用卡策略大洗牌，今年11月與明年開始，因合約到期，將分別終止發行旗下統領廣場聯名卡以及合作六年的臺北南山廣場聯名卡兩張百貨聯名卡，回歸換發Unicard卡，成為大型發卡行中，再一家砸銀彈持續發展自家銀行信用卡的發卡行。

這代表當初掀起信義區百貨之戰的南山廣場聯名卡，將正式與玉山銀分手。玉山銀最新公告，宣布南山廣場聯名卡將在2025年終止發行到期，由於聯邦微風聯名卡合約將在明年1月底到期，市場關注微風廣場下一步的合作銀行對象，引發市場注目。

玉山銀回應，日前因合業務發展策略改變合作方式，進而宣布終止統領及台北南山廣場兩張聯名卡，玉山信用卡發卡策略將持續聚焦以滿足顧客需求為核心，並提供差異化支付服務，故將以玉山Unicard提供整合式服務，讓顧客依照自己消費需求客製化選擇專屬優惠方案。

例如顧客可以依照自己的需求自由選擇不同的方案，活動方案分為百大特店的任意選、聚焦八大特店的簡單選以及訂閱制的百大特店UP選，讓顧客不限定通路，只要選擇自己偏好的特店即可，產品亦設計讓顧客可以天天隨自己消費情況調整選擇優惠的特店。

其中百大特店包含海外、百貨、餐飲、電商、行動支付…等通路，藉此培養更多忠誠顧客，進而發揮信用卡跨售價值，為銀行帶來更多優質客群於延伸效益，因此，後續將會持續與各聯名合作夥伴討論最適的合作模式，為合作雙方及顧客帶來三贏。

上一波掀起金融業注意的，是統一集團上半年與多家銀行釋出合作發卡策略調整，要朝整個集團旗下品牌尋找單一銀行合作，影響的包括玉山銀家樂福聯名卡去向。

玉山銀9月官網公告，因合約到期，明年元旦起終止發行玉山臺北南山廣場聯名卡，今年11月11日開始主動換發玉山Unicard信用卡，估計將可再擴大旗下Unicard的發卡量。玉山銀這波喊卡的聯名卡，還有統領廣場聯名卡，因合約到期，即將在11月1日終止發行，同步提供主動換發玉山Unicard信用卡選擇。

下半年聯名卡合作到期的還有北富銀，已經公告，基於與麗嬰房合約到期且不再續約，已經停止申辦，持有的卡友可以使用到今年11月30日為止，該卡將在今年12月1日正式停卡，北富銀已經在今年第二季主動換發富邦J卡給既有卡友。

銀行人士認為，聯名卡合作成本高，與聯名卡業者分手，另一好處是銀行業者降低聯名卡合作成本之餘，可以將銀彈砸在自家發行銀行信用卡，給予卡友刷卡優惠，能更黏著並提高卡友的動卡率與單月單卡簽帳金額，同樣能達到在實體百貨提高簽帳金額目的。

例如國泰世華銀雖然揮別Costco聯名卡，但因銀彈狂砸在自家CUBE卡上，發卡量已經至少超過逾600萬張；北富銀J卡也已經發行230萬張卡，玉山銀也指出，今年8月發卡接近12萬張，發卡動能就是Unicard卡、U Bear卡、熊本熊卡等。