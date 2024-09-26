金管會放行 純網銀可進軍機器人理財市場

純網銀利多來了。金管會26日預告修正「投顧事業設置標準」，今年底前將鬆綁銀行兼營投顧事業條件，從限每股淨值不能低於面額，放寬只看銀行資本適足率，依此三家純網銀受惠最大，將可搶進機器人理財市場。

據了解，將來銀行和連線商銀（Line Pay）均有意願申請兼營投顧，可望進一步搶食機器人理財商機。

據金管會截至7月底統計，共17家投顧或銀行開辦機器人理財業務，累計客戶數19.86萬人，資產管理規模96億元、年增33%，顯示國人對機器人理財熱度未減，一旦純網銀進場搶市，有助擴大市場規模。

三家純網銀是將來銀行、連線商銀及樂天商銀。這三家從2021年陸續開業至今，因仍有累積虧損，使承做業務受限，今年積極向金管會爭取鬆綁，從2023年獲准銷售國內外基金，2024年則進一步要兼營投顧。

金管會是在2023年初召開純網銀業務聯繫會議，會中純網銀建議擔任國內外基金銷售機構、及兼營投顧業務的財務條件，可只看銀行資本適足率即可。

因三家純網銀風險性資產少，導致資本適足率非常高。據金管會今年第二季底統計，將來銀行資本適足率36.6%、樂天商銀33.7%、連線商銀17.8%，如將來銀和樂天商銀都是全體本國銀行平均數15%的一倍。

證期局主秘尚光琪說，考量銀行財務風險已有銀行資本適足性、及資本等級管理辦法予以控管，在2023年鬆綁擔任基金銷售機構條件後，這次也比照，放寬銀行得以資本適足性，做為兼營全委或投顧（含機器人理財）的財務條件，最快今年底前上路，以協助純網銀逐步建置各類理財服務。