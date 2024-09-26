重量級外資機構表態！台新金總經理林維俊：ISS將支持新新併

首家外資機構表態支持「新新併」。人在巴黎進行法說的台新金總經理林維俊透露，知名的外資機構ISS報告已出爐，他在一個多小時前接到通知，ISS建議贊成這併購案，台新金、新光金等兩個股東臨時會，ISS都建議外資投贊成票，這也是第一家重量級外資機構表態支持新新併。

林維俊表示，另一家外資機構GL則建議在台新金股臨會投下贊成票，相信應也會在新光金股臨會建議投贊成票。他指出，他已一周多來分別從香港、新加坡、阿姆斯特丹、倫敦、巴黎等地進行法說，現在仍在繼續爭取支持，當初是有信心，但現在是「信心滿滿」。他也相信，很多小型外資機構會跟著一起支持新新併。

林維俊轉述，外資贊成理由不只合併後規模及市值變大，且銀保證平衡上，台新、新光也有很好的平衡，從新光角度來看，若新光自己往下走，風險會比不併更大，因為新壽資產規模，利匯率股市的變動，對其獲利狀況不利。

此外，ISS並於報告中指出這個合併具有策略價值、估值合理，並期待整合雙方資源提升競爭力。 交易完成並順利整合後，將可大幅提升公司表現，進而提升股東價值。

林維俊說，去年新光金改革派爭取外資支持時，是由改革派去向外資接觸，台新金沒有任何的新光金股票，去年台新金沒有角色，去年外資支持改革派大約3%多，至於今年絕對鐵定遠高於去年的外資支持率。部分外資就是不肯投票，所以外資投票率約在7成，若是20%，大約有14%外資會投票，這一部分的外資裡，他很樂觀期待，雖然有些可能是他沒接觸到，或有其定見的，他也不能排除。

他也批評，質疑新新併合併案的外資機構TIH不是股東，也是名不見經傳的小公司，有什麼理由立場去評論？他也表示，新光金董事長魏寶生已寫信向新加坡主管機關檢舉。

林維俊表示，委託書徵求很順利、很樂觀，甚至比去年狀況還好，他聽說國內有發生豪雨等災情，所以有幾天慢下來，但整個狀況仍是很不錯的。他說，他和魏寶生一樣樂觀，也呼籲更多小股東支持，成立一個銀保證平衡發展的一流大金控。

台新投顧副董事長李鎮宇指出，台新和新光都不是投顧金控，都在1倍的本益比之下，若合起來進到前四大，會有很大升等空間，甚至可由1.1倍到1.5倍。

林維俊也表示，外資也有憂心，新光單飛的話，銀行及證券不夠支持壽險，新光金股價會跌回原型，這也是外資支持合併案的另一個角度看法，認為，成功對股東權益有利，但不成的話，新光未來單飛不確定性高，會跌回過去幾年（10元以下）的狀況。

他也表示，尚未與工會接觸，對其具體要求，等他回國之後也會接觸工會，了解其擔憂之處，他也喊話，彼此系出同源，文化相近，希望全員留任一起分享成長的成果，他也透露，會設計「鼓勵留任的條件」。