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台新金股臨會將開！外資機構ISS、Glass Lewis建議贊成合併案
新新併能否送金管會闖關，10月9日股東臨時會成關鍵一役，台新金（2887）總經理林維俊26日在線上與媒體會面，對於新新併的外資態度，他也公布好消息，「兩大外資投票顧問機構ISS與Glass Lewis都建議在台新股臨會中，贊成合併案」。
台新金控總經理林維俊偕同台新投顧副董事長李鎮宇與媒體會面，說明一個小時前剛出爐的外資報告。林維俊指出，兩大外資投票顧問機構中的ISS已出具報告書建議在台新金、新光金（2888）兩個股臨會都贊成併購案，Glass Lewis則已出具報告建議在台新金股臨會中贊成合併案，相信新光股臨會也可期待，而他跟外資接觸的過程中，也讓他信心滿滿。
林維俊表示，ISS於報告中指出這個合併具有策略價值、估值合理，並期待整合雙方資源提升競爭力。 交易完成並順利整合後，將可大幅提升公司表現，進而提升股東價值。
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