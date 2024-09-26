快訊

美第2季GDP成長3％高於預期 初領失業救濟金人數跌至4個月低點

剛動手術救回一名患者 基隆礦工醫院院長黎慶福突倒地驟逝

首家重量級外資機構表態 台新金總經理林維俊：ISS將支持新新併

聽新聞
0:00 / 0:00

台新金股臨會將開！外資機構ISS、Glass Lewis建議贊成合併案

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
新新併能否送金管會闖關，10月9日股東臨時會成關鍵一役，台新金（2887）總經理林維俊26日在線上與媒體會面，對於新新併的外資態度，他也公布好消息。聯合報系資料照
新新併能否送金管會闖關，10月9日股東臨時會成關鍵一役，台新金（2887）總經理林維俊26日在線上與媒體會面，對於新新併的外資態度，他也公布好消息。聯合報系資料照

新新併能否送金管會闖關，10月9日股東臨時會成關鍵一役，台新金（2887）總經理林維俊26日在線上與媒體會面，對於新新併的外資態度，他也公布好消息，「兩大外資投票顧問機構ISS與Glass Lewis都建議在台新股臨會中，贊成合併案」。

台新金控總經理林維俊偕同台新投顧副董事長李鎮宇與媒體會面，說明一個小時前剛出爐的外資報告。林維俊指出，兩大外資投票顧問機構中的ISS已出具報告書建議在台新金、新光金（2888）兩個股臨會都贊成併購案，Glass Lewis則已出具報告建議在台新金股臨會中贊成合併案，相信新光股臨會也可期待，而他跟外資接觸的過程中，也讓他信心滿滿。

林維俊表示，ISS於報告中指出這個合併具有策略價值、估值合理，並期待整合雙方資源提升競爭力。 交易完成並順利整合後，將可大幅提升公司表現，進而提升股東價值。

台新金控 外資 股東臨時會

延伸閱讀

「新新併」落幕…他存股30張台新金問要賣嗎？ 網喊：25可能還太小看

外資買超115億元！這檔買最多、連16買 但續賣台新金

經濟日報社論／中信金放棄收購新光金的啟示

林伯翰發3大聲明 批中信收購否決使新光金股價暴跌7%

相關新聞

「新新併」股東會召開倒數…新光金兩派股東鬧內鬨 金管會說話了

新光金（2888）推動與台新金（2887）換股合併，引發股東間內鬨；金管會表示，持不同意見股東，在表達過程中宜「秉持理性...

重量級外資機構表態！台新金總經理林維俊：ISS將支持新新併

首家外資機構表態支持「新新併」。人在巴黎進行法說的台新金總經理林維俊透露，知名的外資機構ISS報告已出爐，他在一個多小時...

SOGO找中信銀發聯名卡掀戰火 國泰世華回應：法律程序進行中

中信銀搶發SOGO聯名卡，掀起戰火，國泰世華銀26日表示，目前SOGO百貨的合約關係，委由律師進行法律程序中。

再一家銀行聯名卡喊停！玉山南山廣場聯名卡 雙方正式分手

SOGO聯名卡之爭由中信銀點燃戰火後，再一家銀行聯名卡喊停。玉山銀2025年信用卡策略大洗牌，今年11月與明年開始，因合...

卡友注意！ 台新銀率先採用Apple Pay感應加卡功能 輕碰手機就能綁定

iPhone用戶注意！台新銀行26日宣布，Mastercard信用卡與簽帳金融卡率先支援Apple Pay 最新感應加卡...

金管會放行 純網銀可進軍機器人理財市場

純網銀利多來了。金管會26日預告修正「投顧事業設置標準」，今年底前將鬆綁銀行兼營投顧事業條件，從限每股淨值不能低於面額，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。