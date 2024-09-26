SOGO找中信銀發聯名卡掀戰火 國泰世華回應：法律程序進行中
中信銀搶發SOGO聯名卡，掀起戰火，國泰世華銀26日表示，目前SOGO百貨的合約關係，委由律師進行法律程序中。
國泰世華銀與SOGO合作長達20年，但在SOGO百貨通知國泰世華銀於去年8月15日終止合約後，停發聯名卡，但對國泰世華銀來說屬於單方面終止策略聯盟合作，為維護持卡人權益，持續委由律師進行法律程序。
太平洋SOGO百貨時期，SOGO與匯通銀行、也就是國泰世華銀前身簽策略聯盟合約，包括發行聯名卡，合約沒有截止期限，後續遠東集團入主SOGO後，一直針對沒有期限與國泰世華銀多次協商，但雙方沒有共識，最終演變去年SOGO單方面申請通知國泰世華銀於8月15日終止策略聯盟合約。
國泰世華銀強調，為維護廣大持卡人權益。因應SOGO單方終止策略聯盟合作，已為SOGO卡友換發CUBE信用卡，目前卡友反應十分良好，未來將繼續以CUBE信用卡與各大消費通路合作，同時也會重視卡友的消費需求，並以卡友為中心滾動調整適合的商戶權益回饋。
以百貨而言，CUBE信用卡也將祭出指定百貨多項加碼回饋，優惠多元豐富。百貨通路一直是卡友喜愛的消費場域之一，也是各家銀行兵家必爭之地，CUBE信用卡將持續深耕百貨客群。
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