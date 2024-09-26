新新併股臨會前再喊話！金管會籲新光金兩派股東「理性表達意見」

「新新併」股臨會將在10月9日召開，現在是贊成與反對的兩路人馬徵求委託書及外資支持的關鍵時刻，金管會今日再發聲，除了要求不同意見的股東，「意見表達過程秉持理性」之外，也要求公司經營階層對不同意見的股東，要「主動積極溝通來求取共識」。

在金管會說重話、中信金確定退出新光金公開收購之後，近一周來新光金兩派股東對於新新併議題仍互相持續開火對打，今日金管會被媒體提問再度發聲，銀行局副局長林志吉指出，股東會是公司最高意思機關，股東會的決議不僅表達股東對公司經營的意見，也是公司董事會和經營階層所必須遵守的最高指導。

林志吉也說，在股東會召開之前，不同意見的股東會各自尋求股東支持，但金管會則強調表達意見過程仍要理性，而且公司經營階層也應該主動積極向不同意見的股東溝通來尋求共識。