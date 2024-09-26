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股匯不同調 新台幣震盪走貶、收31.845元

中央社／ 台北26日電
台股漲勢延續，但新台幣匯率受美元反彈影響，今天震盪走弱，收盤收31.845元，微貶0.5分，匯價終止連2升，台北及元太外匯市場總成交金額17.92億美元。聯合報系資料照
台股漲勢延續，但新台幣匯率受美元反彈影響，今天震盪走弱，收盤收31.845元，微貶0.5分，匯價終止連2升，台北及元太外匯市場總成交金額17.92億美元。聯合報系資料照

台股漲勢延續，但新台幣匯率受美元反彈影響，今天震盪走弱，收盤收31.845元，微貶0.5分，匯價終止連2升，台北及元太外匯市場總成交金額17.92億美元。

台股今天開高震盪，盤中漲約200點，至22961點附近，挑戰23000點大關失利，隨後漲勢收斂，終場加權指數收在22858.81點，上漲97.21點。三大法人同步買超，合計買超273.23億元，其中外資買超212.10億元。

新台幣兌美元今天以31.87元開出後，匯價旋即走弱，最低觸及31.905元，儘管月底出口商拋匯帶來支撐，跌幅持續收斂，一度翻升，但美元指數走揚，加上外資雙向操作，終場仍以小貶作收。

外匯交易員分析，雖然今天新台幣收低，但9月正值月底及季底，出口商拋匯需求強勁，量能還沒完全反應，後續應可為匯價提供支撐，且近期台股重拾攻勢，如果漲勢延續，吸引外資持續匯入，有助新台幣站穩31元。

不過外匯交易員也說，市場對於主要央行貨幣決策多已消化完畢，金融市場暫時失去指引，呈現盤整格局，亞幣也是上上下下，短線新台幣在31.8元至32.1元區間波動的可能性較大。

接下來關注重點回歸經濟數據，包含美國本週即將公布的8月個人消費支出物價指數（PCE），以及美國聯準會官員發言，投資人將據以判斷聯準會後續可能的降息路徑。

匯價 台股 外資 新台幣 聯準會

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