助純網銀找商機！金管會擬放寬財務條件限制 純網銀可望兼營投顧業務

助力純網銀找商機，金管會繼放寬銀行擔任境內外基金銷售機構財務條件限制後，擬進一步修正法規，放寬兼營信託業的銀行申請經營投顧業務的財務條件限制，最快今年底上路，3家純網銀可望受惠。

此項修正建議為將來銀行在金管會召開的純網銀業務聯繫會議上提出，據金管會掌握，在3家純網銀中，將來銀行與LINE Bank（連線商業銀行）均有意願承作投顧業務，拓展理財市場。

金管會定期召開純網銀會議，了解新型態銀行經營是否有需監理協助之處，並在2023年參考業者建議，放寬銀行擔任境內外基金銷售機構財務條件，可以資本適足性取代「淨值不得低於面額」限制。

金管會今天進一步公布「證券投資顧問事業設置標準」第24條條文修正草案，放寬兼營信託業的銀行申請兼營全委投資或投顧業務，同樣可以資本適足性取代「淨值不得低於面額」限制，預告期定為60天，最快今年底上路。

金管會證期局主秘尚光琪在例行記者會說明，過往由兼營信託業的銀行申請兼營全委投資或投顧業務，財務條件門檻為淨值不得低於面額，傳統銀行均可符合此限制，此次放寬，3家純網銀均可受惠。

投顧業務包括機器人理財（自動化投資顧問服務，Robo-Advisor）在內，換言之，若純網銀獲准兼營投顧業務，將可搶進機器人理財市場。

金管會共發出3張純網銀執照，包括樂天國際商業銀行、LINE Bank及將來銀行，其中，樂天銀行及LINE Bank於2021年先後開業，將來銀行於2022年3月開業。