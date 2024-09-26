快訊

「新新併」股臨會召開倒數…新光金兩派股東鬧內鬨 金管會發聲了

影／彰化伸港慶欣欣鋼鐵廠火警 濃濃黑煙直衝雲霄消防大批人車搶救

宮城、福島也有感！日本北海道發生規模5.7地震 暫無海嘯風險

聽新聞
0:00 / 0:00

「新新併」股東會召開倒數…新光金兩派股東鬧內鬨 金管會說話了

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
針對新光金（2888）推動與台新金（2887）換股合併，引發股東間內鬨，金管會做出回應。圖/聯合報系資料照片
針對新光金（2888）推動與台新金（2887）換股合併，引發股東間內鬨，金管會做出回應。圖/聯合報系資料照片

新光金（2888）推動與台新金（2887）換股合併，引發股東間內鬨；金管會表示，持不同意見股東，在表達過程中宜「秉持理性」，公司經營階層要爭取不同意見股東支持，則應主動積極溝通以尋求共識。

新光金與台新金將在10月9日召開股東臨時會討論換股合併案，股東會召開倒數，新光金內部「贊成」與「反對」兩派股東間爭吵不休，引發外界關注。

銀行局副局長林志吉說，股東會是公司最高意思機關，股東會的決議不僅表達出股東對公司經營的意見，也是公司董事會和經營階層所必須遵守的最高指導。

他說，股東會召開前夕，持有不同意見的股東，會各自爭取股東的支持，金管會希望意見表達過程仍宜秉持理性，公司經營階層如欲爭取不同意見股東的支持，則應該主動積極溝通，來尋求共識。

台新金 新光金 股東會 金管會

延伸閱讀

外資今買超212億 買這檔ETF最多、新光金竟獲連19買

外資買超115億元！這檔買最多、連16買 但續賣台新金

經濟日報社論／中信金放棄收購新光金的啟示

中信金秋節上重訊表態重提公開收購新光金 金管會怒斥：就是反對

相關新聞

「新新併」股東會召開倒數…新光金兩派股東鬧內鬨 金管會說話了

新光金（2888）推動與台新金（2887）換股合併，引發股東間內鬨；金管會表示，持不同意見股東，在表達過程中宜「秉持理性...

卡友注意！ 台新銀率先採用Apple Pay感應加卡功能 輕碰手機就能綁定

iPhone用戶注意！台新銀行26日宣布，Mastercard信用卡與簽帳金融卡率先支援Apple Pay 最新感應加卡...

新新併股臨會前再喊話！金管會籲新光金兩派股東「理性表達意見」

「新新併」股臨會將在10月9日召開，現在是贊成與反對的兩路人馬徵求委託書及外資支持的關鍵時刻，金管會今日再發聲，除了要求...

助純網銀找商機！金管會擬放寬財務條件限制 純網銀可望兼營投顧業務

助力純網銀找商機，金管會繼放寬銀行擔任境內外基金銷售機構財務條件限制後，擬進一步修正法規，放寬兼營信託業的銀行申請經營投...

數發部：3業者通過電子簽章能量登錄 拚擴大應用

立法院今年4月底三讀通過電子簽章法修法草案，數發部今天表示，目前預告3項子法，強化憑證機構管理，已有3業者通過電子簽章能...

新台幣貶0.5分 收31.845元

台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收31.845元，貶0.5分，成交金額10.84億美元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。