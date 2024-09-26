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「新新併」股東會召開倒數…新光金兩派股東鬧內鬨 金管會說話了
新光金（2888）推動與台新金（2887）換股合併，引發股東間內鬨；金管會表示，持不同意見股東，在表達過程中宜「秉持理性」，公司經營階層要爭取不同意見股東支持，則應主動積極溝通以尋求共識。
新光金與台新金將在10月9日召開股東臨時會討論換股合併案，股東會召開倒數，新光金內部「贊成」與「反對」兩派股東間爭吵不休，引發外界關注。
銀行局副局長林志吉說，股東會是公司最高意思機關，股東會的決議不僅表達出股東對公司經營的意見，也是公司董事會和經營階層所必須遵守的最高指導。
他說，股東會召開前夕，持有不同意見的股東，會各自爭取股東的支持，金管會希望意見表達過程仍宜秉持理性，公司經營階層如欲爭取不同意見股東的支持，則應該主動積極溝通，來尋求共識。
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