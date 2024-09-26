卡友注意！ 台新銀率先採用Apple Pay感應加卡功能 輕碰手機就能綁定

iPhone用戶注意！台新銀行26日宣布，Mastercard信用卡與簽帳金融卡率先支援Apple Pay 最新感應加卡功能—Tap to Provision 感應加卡，台新卡友只需將卡片輕碰 iPhone，即可安全快速地將 Mastercard 信用卡或簽帳金融卡綁定至 Apple Pay，大幅簡化Apple Pay目前的綁卡流程。

「Tap to Provision」感應加卡功能是 iOS 18 錢包應用中最新亮點之一，台新銀行Mastercard卡友僅需將支援 NFC 的卡片輕觸相容於iOS 18的iPhone機型，開啟 Apple Wallet APP，選擇「簽帳金融卡或信用卡」，再點選「加入其他卡片」，接著將卡片靠近 iPhone，完成感應並驗證後，即成功於Apple Pay綁定，無須再以手動或開啟相機拍照輸入卡號，避免輸入錯誤風險，大幅提升使用者體驗，不僅讓綁卡體驗更加直覺、流暢，更讓用戶享受前所未有的便捷與安全數位支付體驗。

台新銀行不斷追求創新與安全，Apple Pay Tap to Provision 感應加卡功能已支援台新銀行的 Mastercard 信用卡與簽帳金融卡，包含玫瑰卡、FlyGo 卡、玫瑰 Giving 卡、國泰航空卡、Richart遛狗卡等。自2024年6月28日 至2024年12月31日，於Apple Pay綁定玫瑰卡(天天刷/大筆刷方案)消費享「天天刷、大筆刷」指定通路最高3.8%台新Point(信用卡)回饋無上限，再享 「日、韓、歐、美」四大海外消費，不分線上或實體消費3.8%台新Point (信用卡) 回饋無上限，民眾可善用Apple Pay綁定台新卡優惠，享受兼顧有利與便利體驗。