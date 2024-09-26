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卡友注意！ 台新銀率先採用Apple Pay感應加卡功能 輕碰手機就能綁定

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
台新銀行Mastercard信用卡或簽帳金融卡支援Apple Pay感應加卡功能。台新銀行／提供
台新銀行Mastercard信用卡或簽帳金融卡支援Apple Pay感應加卡功能。台新銀行／提供

iPhone用戶注意！台新銀行26日宣布，Mastercard信用卡與簽帳金融卡率先支援Apple Pay 最新感應加卡功能—Tap to Provision 感應加卡，台新卡友只需將卡片輕碰 iPhone，即可安全快速地將 Mastercard 信用卡或簽帳金融卡綁定至 Apple Pay，大幅簡化Apple Pay目前的綁卡流程。

「Tap to Provision」感應加卡功能是 iOS 18 錢包應用中最新亮點之一，台新銀行Mastercard卡友僅需將支援 NFC 的卡片輕觸相容於iOS 18的iPhone機型，開啟 Apple Wallet APP，選擇「簽帳金融卡或信用卡」，再點選「加入其他卡片」，接著將卡片靠近 iPhone，完成感應並驗證後，即成功於Apple Pay綁定，無須再以手動或開啟相機拍照輸入卡號，避免輸入錯誤風險，大幅提升使用者體驗，不僅讓綁卡體驗更加直覺、流暢，更讓用戶享受前所未有的便捷與安全數位支付體驗。

台新銀行不斷追求創新與安全，Apple Pay Tap to Provision 感應加卡功能已支援台新銀行的 Mastercard 信用卡與簽帳金融卡，包含玫瑰卡、FlyGo 卡、玫瑰 Giving 卡、國泰航空卡、Richart遛狗卡等。自2024年6月28日 至2024年12月31日，於Apple Pay綁定玫瑰卡(天天刷/大筆刷方案)消費享「天天刷、大筆刷」指定通路最高3.8%台新Point(信用卡)回饋無上限，再享 「日、韓、歐、美」四大海外消費，不分線上或實體消費3.8%台新Point (信用卡) 回饋無上限，民眾可善用Apple Pay綁定台新卡優惠，享受兼顧有利與便利體驗。

Apple Pay 信用卡 台新 金融卡

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