群益證贈書做公益 支持企業策略學習與偏鄉教育發展

群益金鼎證（6005）券落實SDGs中的優質教育指標，提倡終身學習與社會責任，舉辦「贈書做公益」活動，購買由國立臺灣大學李吉仁名譽教授所著之新書《轉型再成長：策略架構與執行力》贈送主管。該書版稅將捐贈誠致教育基金會，支持其推動偏鄉教育轉型的KIST學校聯盟計畫，展現群益證對偏鄉教育發展的積極響應與支持。

《轉型再成長：策略架構與執行力》旨在幫助企業管理層應對當前產業變革中的挑戰，書中提出整合架構（C-SOP）、策略規劃導引架構（5C）以及管理工具（SPTSi），這些工具能有效引導企業制定並實踐成功的轉型策略。群益金鼎證券藉由贈書活動，期望提升公司管理層的策略能力，進一步推動公司轉型與再成長。

透過購書捐贈給誠致教育基金會的版稅則會專門用於支持KIST學校聯盟計畫，幫助臺灣偏遠地區的小學轉型升級。KIST計畫參考國際成功的公辦民營學校模式，旨在改善偏鄉學童的學習環境，培養學生的品格力與競爭力，促進教育資源的公平分配。群益金鼎證券長期關懷偏鄉教育，推動「群益愛閱讀」計畫已邁入第十一年，致力於改善偏鄉小學的教育資源，減少城鄉差距，因此對於KIST學校聯盟計畫高度認同並支持，期待能共同為提升偏鄉教育品質努力。

這次贈書做公益的活動不僅加強企業內部主管的策略能力，還實現社會公益與企業發展的雙重效益。未來，群益金鼎證券將持續推動結合企業發展與社會公益的活動，善盡企業社會責任，並鼓勵更多人參與，為台灣的公平教育與社會進步作出更多貢獻。