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數發部：3業者通過電子簽章能量登錄 拚擴大應用

中央社／ 台北26日電
立法院今年4月底三讀通過電子簽章法修法草案，數發部今天表示，目前預告3項子法，強化憑證機構管理，已有3業者通過電子簽章能量登錄，包含全景軟體、雲想科技與凱鈿行動科技，持續擴大產業應用。圖／聯合報系資料照片
立法院今年4月底三讀通過電子簽章法修法草案，數發部今天表示，目前預告3項子法，強化憑證機構管理，已有3業者通過電子簽章能量登錄，包含全景軟體、雲想科技與凱鈿行動科技，持續擴大產業應用。圖／聯合報系資料照片

立法院今年4月底三讀通過電子簽章法修法草案，數發部今天表示，目前預告3項子法，強化憑證機構管理，已有3業者通過電子簽章能量登錄，包含全景軟體、雲想科技與凱鈿行動科技，持續擴大產業應用。

政大金融科技研究中心、台灣集中保管結算所和台灣網路認證股份有限公司今天共同主辦「電子簽章創新服務生態圈研討會」。

金管會副主委邱淑貞致詞時表示，電子簽章法修法後具備3重點，包括電子簽章跟文本簽章具備同等效力，二是尊重使用者意見，三是數位簽章推定為跟本人親簽相同效果，也提升電子簽章法律地位。

今年電子簽章法修法是20多年來首次修法，邱淑貞表示，當初施行時還有很多金融服務排除適用，如今銀行業、保險業經過多次調整，已經沒有額外排除項目，證券業比較特殊，證券市場有投資人也有一般公司，加上股東會數位化有較多考量，還有11項業務排除，不過，相關單位也在研議中，有機會陸續做調整。

數發部數位產業署副署長林俊秀表示，透過電子簽章法修法，希望推動數位政府，打造更有利電子簽章發展的法制環境，也希望促進國際對接，以利國內外企業往來。

林俊秀指出，為了增加產業應用，數發部今年1月起也推動電子簽章解決方案服務能量登錄申請機制，並受理業者申請，希望透過專家學者審核後，讓供需雙方資訊更透明，也有利企業採購方面使用，目前已有3家業者通過電子簽章能量登錄。

根據登錄機制流程，業者要先申請登錄，再經過專家委員審議服務、人力配置、實績與財務狀況後，最後核發登錄證書，數發部也會追蹤列管，必要時進行查訪。

數發部目前已公告3家通過電子簽章能量登錄業者名單，包含全景軟體股份有限公司、雲想科技股份有限公司與凱鈿行動科技股份有限公司，陸續也有其他業者送件待審。

金管會資訊服務處處長林裕泰提醒，數位簽章推定為本人親簽，也讓憑證價值大幅增加，以前民眾如果掉身分證、金融卡，可能都會趕快掛失。隨著數位簽章應用愈加廣泛，自然人憑證在許多應用服務都會暢行無阻，也要讓民眾知道憑證的重要性，萬一遺失自然人憑證也要提高警覺。

林裕泰觀察，民眾現在到金融機構，最怕沒搞清楚申辦業務需要哪些文件，臨櫃才發現還要補件。未來如果數位簽章憑證愈加普及，也許民眾到銀行櫃檯後，可當場透過數位憑證，把相關財政資料直接遞送到相對單位，這樣的體驗也會是未來產業努力方向。

數位發展部 金管會 金融科技

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