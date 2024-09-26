在台「非本國企業」約2.7萬家 僑外、陸資就占四分之三

財政部公布最新統計，截至今年9月，僑外(陸)資及外國公司於我國登記營業人共2萬6,952家，其中僑外(陸)資家數占比達73.8％為大宗，屬外國公司共7,051家，主要來自香港、新加坡、英屬英國、美國、日本等。

觀察設立年數，近半數開業已逾10年，其中又以僑外(陸)資、美國商等設立年數較長，逾10年占比逾5成且逾20年占約四分之一，新加坡商則因近年電商積極拓展實體通路，5年內設立占比近8成。登記資本額以僑外(陸)資、英屬英國商較高，中位數逾500萬元，香港及新加坡商則較低，半數營業人登記資本額不及2百萬元。資本額落差推測應與外商來臺設立組織類型或所從事行業類型有關。

行業分布方面，僑外(陸)資及外國公司在臺從事業務有其相似性，家數排名前3大之行業中，重複出現管理顧問業、未分類其他金融服務業與電子、通訊設備及其零組件批發業、其他資訊服務業，且皆有一定程度占比。

另外，各國籍公司亦有其分布特殊性，如香港商因設立多家連鎖健身房及服飾店，排名前兩大行業分屬運動場館、服裝及其配件零售業，新加坡商則因電商廣設門市，屬連鎖便利商店占4成7居首，英屬英國商多為境外免稅國家，以不動產租售業占比較高，日本商則因機械工業發達，以其他機械器具批發業占比較高。