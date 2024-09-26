降息潮來襲！亞洲非投資等級債券表現可期

儘管斯里蘭卡債務重組協議可能推遲且中國大陸房企半年業績不如預期，影響相關美元債券表現走弱，但9月印尼央行意外搶先降息1碼、美國聯準會如預期降息2碼，加上香港同步跟進降息，將有助於企業經營發展且提振樓市氣氛，推升相關美元債價格表現，使得JP亞洲非投資等級債券指數近一個月上漲0.7%。

日盛亞洲非投資等級債券基金研究團隊指出，接續在聯準會首次降息之後，中國人行於24日出手救市，反映美國寬鬆對新興市場央行政策空間的鬆綁，人行將從三方面力挽狂瀾，包括全面下調金融機構存款準備率兩碼（0.5個百分點），估算釋出長期流動性約人民幣1兆元，以及調降政策利率、降低存量房貸利率、創設新政策工具挺股市。

房市方面，比較受關注的是將第二套房首付比例調降10個百分點，自2007年以來首次與第一套房的標準一致；同時，把過去的存量房貸利率下調 0.5 個百分點，緩解居民還貸壓力。前述政策重點在於扶植房企，將持續謹慎觀察新政策推出時點，以及中國大陸非投等債後市表現。

日盛亞洲非投資等級債券基金研究團隊表示，18日印尼央行下調基準利率1碼至6.0%，為2021年2月以來首次降息，印尼持續推動經濟復甦，預期大宗商品及能源等需求持續，加上房市銷售情況穩定且境內融資狀況改善，預期相關債券價格將有所支撐，可關注煤炭、能源、金屬及房地產公司債表現。

印度方面，新發布政府2024年-2025年預算仍持續專注相關基礎建設且實現再生能源發展等，加上海運物流需求暢旺，可留意基礎設施、港口營運及再生能源板塊之相關債券後市發展。