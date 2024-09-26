金管會AI使用指引太嚴？金融業者建議：將AI指引的可解釋性分級

金管會先前發布的AI使用指引，由於金融業者認為指引內容管得太嚴，會否影響到業者之間透過AI進行科技防詐的成效？對此，專家建議，可把AI的可解釋性分級，就能強化業者使用AI防詐的效率和彈性。

玉山金控科技長張智星提出解方，他建議未來AI系統的可解釋性要如何要求，可用「分級」方式來處理，對於不是很重要的資料項目，就不見得非要可解釋性，亦即，希望能有「AI的可解釋性的操作型定義」，否則可解釋性的範圍太大了。

金融科技園區執行總監洪杉源也指出，除了金融科技園區作為公正第三方來協助業者之外，在技術層面上也可建立第三方平台；舉例來說，包括聯合徵信中心、財金資訊公司等，都是業者心中理想的平台選項。

對於國泰世華銀提出的CaFe，和富邦的鷹眼模型比較，國泰主管說明，鷹眼2.0版是提供給各家業者機器，鷹眼的聯邦學習是以提供機器硬體設備， CaFe是提供軟體給各聯盟成員使用，而非機器。國泰世華銀行副總梁明喬則表示，不論哪一種方式，仍要看產出之後的效果，是否適合該銀行所用。