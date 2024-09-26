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科技阻詐！國泰世華銀領軍四家銀行串聯 進行聯邦式合作阻詐

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
國泰領軍四家銀行串聯進行聯邦式合作科技阻詐。圖/國泰世華銀行提供
國泰領軍四家銀行串聯進行聯邦式合作科技阻詐。圖/國泰世華銀行提供

金融業再有科技阻詐聯盟。國泰金控旗下國泰世華銀，領軍玉山、中信、新光等四家銀行一起透過國泰所提供的技術架構CaFe建立「聯邦式學習」的合作架構，進行科技阻詐聯盟。據了解，以四大銀行為核心的聯盟，已有其他民營銀行表達參與興趣，目前將以相關成果能落地執行為目標。

如何在數位科技發展程度不同的各銀行之間，釐平數位落差共同合作？尤其是公股銀行在數位科技發展上，大部分相對不足，大型民營銀行如何和大型公股銀行在該落差之下進行合作？

金融科技園區執行總監洪杉源指出，任何產業都有先行者和使用者，以防詐而言，先行者發展的模型，後端作為模型的使用者，以讓大家可達到分享效果，這是聯邦式學習可努力的方向。另外，園區本身也努力透過資策會做數位轉型。

洪杉源指出，金管會主委彭金隆提及金融科技的五大方向希望金融業者之間聯合，甚至可用技術釋出授權的方式擴大合作，希望更進一步作產業聯盟，他認為有三大重點，其一、業者有共同的機制，另一個則是如何共同研發、落地；其三，金融和非金融業合作，來促進金融科技發展。

玉山科技長張智星指出，現在已開放技術輸出，鼓勵以此來幫助數位化程度較弱的銀行，此外，做完聯邦式學習，例如，ATM（自動櫃員機）都有照片，可以把資料匯整，也是某一種聯邦式分享的方式。

國泰金副總梁明喬指出，希望做到雲地的整合合作，另外，客戶不同，最基本的，仍必須有資料處理能力，因為一定有自己的風險模型，找相對應的變數，幾家聯合起來，就可把框架變得更彈性，這也可在系統上試驗。

對國泰的CaFe科技防詐的成果之後如何落地，也希望從金融業可跨到異業，甚至電信業，但另一方面，聯盟公約接下來如何訂定，以及軟體授權、誰來維運，這些後續都要討論。

梁明喬指出，國泰、中信、玉山、新光這四家參與聯邦式學習的銀行，各自匯總的詐騙樣態非常多，是很有代表性的，而不同的模型如何整合在一起也是重點。梁明喬舉例，像富邦也用聯邦式學習，和國泰的差異則在於系統不一樣，但這二種模型都可將資料讓業者共享共用。

國泰金控 詐騙 金管會 金融業 金融科技

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