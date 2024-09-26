都更危老授信龍頭 土銀融資總額達2400億

土地銀行為國內都更危老授信龍頭，9月21、22日再度參與「第六屆危老+都更博覽會」，提供民眾現場免費諮詢服務與互動遊戲，另結合樂活養老貸款、安養信託等產品打造一站式金融服務。截至2023年底，土銀都更融資核准額度約1,851億元、縣市政府核定之危老重建計畫融資額度約558億元，都更加計危老重建融資餘額居八大公股銀行翹首，亦創造超過360個具備綠建材、安全結構、公益設施、活動空間的新社區，讓數十萬家庭享受安全、有品質新住宅。

我國人口長期集中於都市地區，土地利用呈現高密度發展趨勢，依照內政部不動產資訊平臺資料，截至2023年底止，全國住宅屋齡平均32年，其中，屋齡超過30年的老屋高達483萬戶，占全國住宅比例約52.6％，房屋老化情形嚴重。

因應國人居住環境、提升建築安全，內政部近年陸續完成「都更三法」，包括修正《都市更新條例》及新訂《都市危險及老舊建築物加速重建條例》、《國家住宅及都市更新中心設置條例》，提供都市更新、危老重建、社會住宅、包租代管等整合服務，同時鼓勵金融業投入都更、危老貸款業務。

為響應國家政策，土地銀行主動出擊，除積極承作「都市更新及危老建築物加速重建貸款」提升國民居住品質，另針對建築綠色融資與綠建築房貸案件提供利率或手續費優惠，達成永續環境理念。

土地銀行指出，只要是符合「建築綠色融資」方案的都更危老案件，土地銀行皆適度提供利率優惠，截至今年8月底已核定157件，逾990億元建築綠色融資，鼓勵建築業者導入節能減碳環保概念，共同打造綠色新家園。而民眾在申請購屋貸款時，只要建築物為內政部認可銀級以上「綠建築標章」或「候選綠建築證書」且在有效期限內，土地銀行得給予手續費優惠，藉此鼓勵消費者在購屋時選擇對環境友善之綠建築。

土地銀行身為國營不動產專業銀行，自2001年初即響應政策開辦承作都市更新融資業務，並設有專責單位定期彙整及追蹤各縣市政府經發局或都市更新推動中心、專責機構，並設置「都更管理行」制度，進行都更案件進度追蹤。