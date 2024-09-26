快訊

一聲巨響！淡江女宿廁所天花板掉落、輕鋼架塌陷 校方回應曝原因

賴清德軍令狀要綠委全勤 「賴友友」郭智輝立法院會請假挨轟：迴避電價議題？

賴清德頒師鐸獎 清大教授李敏穿「以核養綠」T上台：非嗆總統

遠銀 Bankee 金融客群快閃信貸 2.23%一段式浮動利率

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
遠銀Bankee推出「金融客群快閃信貸」 ，打破職級限制，一般員工也可享優惠2.23%一段式浮動利率。圖/遠銀Bankee提供
遠銀Bankee推出「金融客群快閃信貸」 ，打破職級限制，一般員工也可享優惠2.23%一段式浮動利率。圖/遠銀Bankee提供

一般大眾對於信用貸款的印象是行業越好、職級越高，利率就會越低，因此，金融從業人員通常被認為擁有較優利率和額度的族群，但若非主管職或具業務性質工作，實際信貸利率依舊偏高，「泛金融業」從業人員更是如此。

遠東商銀Bankee社群銀行打破信貸的傳統思維，推出「金融客群快閃信貸」，於快閃期間提供2.23%超低一段式浮動利率，金融租賃業、保險業或虛擬通貨商業等泛金融從業人員皆可申貸，就算不是主管職或具業務性質的一般員工，核貸後利率同享2.23%一段式浮動利率。

「金融客群快閃信貸」於今年9月30日正式開放申請，預告期間即在金融業界掀起熱烈討論。鎖定「泛金融業」 金融租賃業、保險業、虛擬通貨商業團體員工皆可貸。

遠東商銀Bankee社群銀行表示，聚焦金融業是因為金融從業人員在財務規劃上具備成熟觀念，對信貸產品的需求、熟悉度及接受度普遍高於其他職業，因此鎖定「金融業」與「泛金融業」作為首波測試。

「金融客群快閃信貸」對象除有傳統金控業、銀行業、保險業、證券期貨業外，也考量「泛金融業」族群信貸需求，例如金融租賃、虛擬通貨商業團體的員工，都是「金融客群快閃信貸」鎖定的族群，核貸後皆享有2.23%優惠一段式浮動利率。

打破「職級」計價機制 一般職員也可能拿到2.23%一段式浮動利率。市面上信貸產品常用四師客群「低利率」作為廣告噱頭，實際申請時卻因職業和職級等各種不利因素，大幅提高信貸利率。

遠東商銀Bankee社群銀行「金融客群快閃信貸」為解決這個痛點，打破傳統「職級／職等／職別」計價模式，無論任何位階、收入、工作屬性的員工，只要符合信貸產品核貸條件，都可享有一段式浮動利率2.23%，申貸金額最低門檻新台幣100萬元起，至最高700萬元。

保險 社群 金融業

延伸閱讀

新南向市場攻城掠地 銀行、證券、保險業大不同

00878存520張…月薪僅3萬怎做到？ 小師傅提三點：存錢、槓桿、想辦法提升收入

兆豐銀與警方聯手 加強信貸防詐、助民眾遠離投資詐騙

上半年陸4大行 不良貸款率齊降

相關新聞

永豐金證券首創「美股股利再投入」 定期定額操作更靈活

永豐金證券豐存股領先業界推出「美股股利再投入」功能，只要一鍵開啟股利再投入，系統會自動將領到的現金股利，買入原來的股票，...

北富銀「青埔分行」全新開幕 攜手富邦證券打造一站式金融體驗

看好大桃園地區發展，為提供在地民眾便利優質的金融服務，臺北富邦銀行正式進駐桃園青埔特區設立「青埔分行」，26日正式開幕，...

房市急凍 永慶：第4季將寫有史以來新低量

永慶房產集團業務總經理葉凌棋表示，根據統計，今年前7月全台住宅使照核發量約7.6萬戶，顯示約有7.6萬戶預售屋交屋潮，不...

2024外資精選台灣金融10強 元大金首度入選排名第一

元大金（2885）控秉持一貫嚴謹的風險控管態度，在兼顧「穩健獲利」、「風險控管」及「永續發展」三大核心理念平衡下，發揮集...

金控AI新階段！國泰金生成式AI之母「GAIA」今首揭露

國泰金（2882）要提升集團AI轉型競爭力，連高階經理人都在內部上課學人工智慧（AI），推動AI公民化，26日首度對外公...

三明治族保險怎麼買？保誠人壽：英式跟美式分紅保單輪流互補

保誠人壽今日發布最新的三明治族大調查，結果顯示，三明治族所重視的面向，以健康保障(82%)最受重視，其次為資產規劃(61...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。