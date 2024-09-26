群益金鼎證券經營績效佳 外資投資額增幅列金融業前十大

群益金鼎證（6005）券獲得外資青睞，在台灣上市櫃金融股中，投資額增幅名列前十大，也是唯一非金控公司，凸顯公司在經營體質上的優勢，也反映外資對未來發展深具信心。

群益金鼎證券總經理李文柱表示，群益金鼎證券財務表現穩健、卓越創新能力，及永續發展的諸多努力，都是外資選擇投資群益的主要原因。

此外，專業研究能力亦是讓客戶獲利的最重要關鍵之一，群益金鼎證券特別打造金牌投顧的團隊，分別於盤前、盤中、盤後提供給客戶最即時的投資建議，讓客戶做出最佳的決策。

首先，在穩健財務表現方面，群益金鼎證券過去一年在多項指標上均取得顯著成績，2023年獲利創歷史次高，每股稅後純益（EPS）1.9元，現金股利1.33元，亦為歷史次高，自2008年起連續15年獲利及配息，展現出穩定的營收和利潤增長，並成為高股息ETF成份股，吸引法人持續買進，推高公司的市值。

其次，在卓越的創新能力部分，群益金鼎證券在數位轉型和投資工具的創新方面積極投入，因此能快速適應市場變化，例如：一戶通、大老鷹、群益行動贏家等APP，不但符合客戶需求，並多次獲得各種獎項肯定。

更重要的是永續發展努力，群益自2016年起就開始編製永續報告書向利害關係人溝通公司治理及永續發展成果，2019年就在董事會下設立永續發展委員會，使董事會能直接督導公司在永續發展的進程，公司治理評鑑也都位於前6%至35%間。

群益金鼎證券做為獨立券商的領導者，特別重視客戶的需求與專業服務，過去二到三年間不斷強化競爭力，包括提供最先進的交易技術與工具，以極速極簡極聰明為資訊服務的核心，滿足客戶需求。

同時整合內部各單位的作業，包括以大後台的架構處理作業面的事務，讓前線業務單位全力衝刺業務，並加強風險管理制度，將經營的風險降到最低。

展望未來，群益金鼎證券將繼續擴大在永續方面的投入，包括建置永續資訊平台以確保公司能在2026年順利導入IFRS永續資訊的揭露，加速子公司的溫室氣體盤查、持續穩定獲利並提升員工福利，以滿足股東（利害關係人）的期待。