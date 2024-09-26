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北富銀「青埔分行」全新開幕 攜手富邦證券打造一站式金融體驗

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
北富銀「青埔分行」全新開幕，大桃園地區發展新助力，全方位服務升級，攜手富邦證券打造一站式金融體驗。（台北富邦銀行/提供）
北富銀「青埔分行」全新開幕，大桃園地區發展新助力，全方位服務升級，攜手富邦證券打造一站式金融體驗。（台北富邦銀行/提供）

看好大桃園地區發展，為提供在地民眾便利優質的金融服務，臺北富邦銀行正式進駐桃園青埔特區設立「青埔分行」，26日正式開幕，由北富銀副董事長韓蔚廷、總經理郭倍廷親自剪綵，展現對桃園城市發展的期待與重視，未來更將發揮專業職能，以全方位優質服務滿足當地企業與民眾的多元化金融需求，給予地方發展有力支持。

北富銀表示，隨著時代演變，金融與國人的生活連結日益密切，在地化的服務體驗成為銀行最重視的核心競爭力之一。考量不同地區經濟發展特點各異，客戶對於金融服務的需求亦有所不同，北富銀積極結合在地特色，靈活調整分行佈局，打造更便捷完善的服務網絡，期望讓每位客戶均能輕鬆享受優質產品和專業服務。北富銀目前在桃園市共有12間分行，「青埔分行」的開幕，不僅能強化金融服務的可及性，提升客戶滿意度，更有助完整北富銀在大桃園地區的經營布局，展現以在地深耕驅動服務升級的決心。

桃園作為台灣門戶城市，居產業國際化、轉型發展、物流運籌的輻輳位置，青埔特區更是機場捷運和高鐵雙鐵共構的重要交通轉運樞紐，在桃園航空城計畫的帶動下，許多飯店、商辦及購物商場均已陸續進駐，居住人口、消費機能和區域發展規模逐漸成形，深具長期發展潛力。北富銀「青埔分行」鄰近桃園機場捷運A19桃園體育園區站及環球購物中心，交通相當便利，分行內部採用寬敞挑高的現代化設計，營造舒適開闊的空間感。同時，北富銀還將整合集團資源，與富邦證券共址經營，為客戶提供投資理財綜合金融服務，帶來一站式的便捷體驗。

慶祝分行開幕，青埔分行同步推出豐富的回饋活動。即日起至10月31日止，臨櫃申購單筆基金或海外債，可享不限筆數單筆手續費3折優惠；申請房信貸業務，可享開辦費0元起及低利優惠。此外，來行交易或開戶，可獲贈特製的財神存摺套、財神印泥台等實用小物；升等財富管理會員，還有機會把雙人牌鍋具、20吋旅狐行李箱、7吋旅行防水硬殼過夜包等好禮帶回家，歡迎舊雨新知蒞臨青埔分行體驗優質服務，來行前不妨先加入台北富邦銀行LINE官方帳號，善用LINE分行預約取號服務，能節省不少時間。

秉承「正向力量 成就可能ᵀᴹ」的企業理念，北富銀將以青埔分行為新起點，深化在地服務，推動大桃園生活圈繁榮發展，與地方企業及居民一起共創美好明天。

北富銀 台北富邦銀行 機場捷運

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