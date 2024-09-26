全台最大馬拉松「富邦全民線上跑」 攜品牌、跑者響應Run For Green™

富邦金控上半年推出全台最大馬拉松「富邦Run For Green™全民線上跑」深獲廣大跑友支持，即日起富邦金控將再推出「富邦Run For Green™全民線上跑」第二波活動，邀請民眾穿上跑鞋，隨時隨地為永續而跑！

富邦金控今年4月響應世界地球日推出全台最大馬拉松「富邦Run For Green™全民線上跑」，第一階段活動獲得跑友們的熱烈響應，跑步累計總里程數超過117萬公里，截至6月底跑者總計領樹達2.7萬棵樹，成績斐然！

為持續鼓勵跑者們為環境永續而跑，富邦金控自即日起至11月30日再度推出「富邦Run For Green™全民線上跑」，攜手民眾奔向綠色。本次活動富邦金控加碼推出「新人參賽獎」、「跑團精神總錦標」、「跑團進步獎」，邀請新跑者一起加入，也鼓勵所有隊伍再接再厲，力拼團隊榮耀。

此外，富邦金控與運動品牌PUMA將於10月6日聯名推出Upcycling RUN限額免費跑聚，將結合跑步與永續手作，讓跑者累積里程同時也參與永續活動體驗，詳情請隨時關注「富邦FUBON」Facebook訊息。

「富邦Run For Green™全民線上跑」第二階段活動持續擴大為跑者植樹，民眾只要透過Garmin等穿戴式裝置或Strava等常見的跑步紀錄APP綁定上傳資料，即可累計跑步公里數；跑滿40公里即可線上領取富邦為跑者種下的一棵樹。達成指定目標還可以獲得Gogoro VIVA MIX ME、MOMO幣 500元、Garmin Forerunner 265 GPS智慧心率跑錶、GIANT Espresso E+ 電動輔助自行車抽獎機會；進入前100名排行榜還有機會抽中好禮：PUMA Velocity NITRO™ 3專業跑鞋，以及GA黃金甲體能快充好眠禮盒。

同時，「富邦Run For Green™全民線上跑」也開放組團報名，合作夥伴Uber Eats提供10組優惠序號折抵2次(2次美食外送/外帶單筆訂單滿$699享$600優惠折抵)的抽獎機會給排名入榜團隊。此外，「富邦Run For Green™全民線上跑」設有專屬打氣區與徽章牆，跑者只要完成相關指令，即可享有 Uber Eats 美食外帶自取優惠折抵。富邦邀請跑者再度參加全台最大馬，力拼獎項好禮，同時也響應富邦Run For Green™計畫，讓每一步都算「樹」，一起為健康及台灣綠色永續努力！

「富邦 Run For Green™ 全民線上跑」活動網址：https://pse.is/6fmk7t

「富邦FUBON」Facebook：https://pse.is/6fmkgd