房市急凍 永慶：第4季將寫有史以來新低量

永慶房產集團業務總經理葉凌棋表示，根據統計，今年前7月全台住宅使照核發量約7.6萬戶，顯示約有7.6萬戶預售屋交屋潮，不過，在銀行房貸緊縮與央行實施第七波選擇性信用管制下，拉高申貸難度，預售屋要交屋必須自籌資金補足缺口，否則恐面臨無法順利交屋的危機。

葉凌棋補充，若以今年1-7月住宅使照量推估全年預售屋交屋量約13萬戶，換算所需房貸總金額將高達1.3-1.5兆元，申貸量體相當龐大。

葉凌棋指出，根據集團內部資料統計，9月看屋諮詢、要約付斡與6月高點相比，均有四成以上的減幅，市場觀望氛圍濃厚，第4季房市急凍，預估2024年第4季交易量約5.3至6.2萬棟左右，較2023年同期約減少30%至40%。

若進一步觀察歷年第4季交易量表現，今年第4季交易量將創自1999年有紀錄以來新低量，年減幅也恐創下26年來最大。

葉凌棋說明，2024年上半年房市交易熱絡，較2023年同期成長近三成，不過，下半年受到國內銀行貸款緊縮，加上央行實施第七波選擇性信用管制，扭轉民眾對於房價持續上漲的預期，第4季買氣急凍，價可能盤整或下修。依目前交易量推估，下修2024年交易量至31.8-32.6萬棟之間，與2023年相比，成長3.6%至6.2%。