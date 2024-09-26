2024外資精選台灣金融10強 元大金首度入選排名第一

元大金（2885）控秉持一貫嚴謹的風險控管態度，在兼顧「穩健獲利」、「風險控管」及「永續發展」三大核心理念平衡下，發揮集團跨業與跨境整合的成長效益，台灣董事學會與企業發展研究中心參考全球權威機構法人的投資方法，由基本面、市場面、永續面、外資增加持股市值排名等四大面向，從國內31家上市與上櫃金融業者中評選出「2024外資精選台灣金融10強」，元大金控首度入選即榮獲第一名殊榮。

台灣董事學會表示，元大金控過去三年持續實現盈利，股東權益報酬率（ROE）高達10%，在「基本面」表現高於業界平均水平；「市場面」則在過去一年吸引外資持股增加，目前持股比例近30%，且增持的股票市值截至今(2024)年4月底在同行中居於最高地位，彰顯國際投資者對公司的信心；「永續面」發展卓越，不僅8度榮獲公司治理評鑑排名前5%，更連續5年入選「道瓊永續世界指數」與「道瓊永續新興市場指數」成分股雙榜，對利害關係人有透明度和倫理標準的承諾，屬業界領先地位。

以穩健成長、提升股東價值為目標，元大金控透過整合差異化的服務及商品，帶動集團事業體共同成長，成為擁有證券、銀行、人壽、投信與期貨五大獲利引擎之金控。在台股熱絡時，把握時機推進經紀與自營業務；遇市場波動時，則透過拓展其他理財商品，創造多元獲利契機，以強大通路加上具競爭力的台股產品，成為民眾參與台灣資本市場成長的最佳利器。「國民ETF」0050、0056今年規模分別寫下4,414億及3,178億元歷史新高紀錄，合計受益人數更突破180萬，代表每五個台股ETF投資人，就有一人選擇上述產品參與台股行情。

元大金控以「成為國際永續標竿企業，積極為後代推動更好的未來」為永續願景，呼應聯合國永續發展目標(SDGs)，積極響應淨零轉型政策。在推動產業轉型的過程中，元大金控不僅是資金提供者，更積極以「發展永續金融商品」、「數位金融服務」、「普惠金融」以及「培育永續金融人才」四大面向實踐永續金融轉型。