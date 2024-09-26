金控AI新階段！國泰金生成式AI之母「GAIA」今首揭露

國泰金（2882）要提升集團AI轉型競爭力，連高階經理人都在內部上課學人工智慧（AI），推動AI公民化，26日首度對外公布「GAIA」，號稱國泰金生成式AI技術發展框架之母，讓國泰金成為目前金控中，最具體發展AI業者領軍者之一。

國泰金今舉行2024年技術年會，由國泰金控資深副總姚旭杰首度公開生成式AI技術發展框架「GAIA」。主打特色包括：搭建能自主研發確保AI安全合規、企業級AI模型中心、以及國泰集團專屬金融領域資料庫等。

國泰金控今年擁抱AI已經有四階段發展。第一，今年1月國泰金控成立金控級資料暨AI治理委員會，要透過跨子公司協作推進集團數據共享與AI應用發展。第二，訂定集團AI治理規範以及管理機制，要以負責任AI為原則，發展AI技術開發金融服務應用；第三，建立國泰AI評測中心機制與平台，提供上線評測標準以及工具，確保AI系統合規。第四，今日發表生成式AI技術發展框架「GAIA」。

國泰金指出，「GAIA」發展有四目標，目前發展到AI工具（程式除錯）、AI助理（文本生成、風險預測），第三目標為AI as an Agent（智慧應用）、第四也是最終為AI Native（智能決策）。國泰金指出，第三目標必須等待主管機關開放以及技術成熟，目前集團花相當多時間在第四目標。

國泰金指出，「GAIA」的基礎為集團建立專屬金融領域知識庫，整合客戶、產品、通路等數據，納入商品條文、金融文檔，提升對話精確度與深度；其次，企業級AI模型中心打造靈活模型與統一管理功能；第三，內建自主研發複合層級護欄技術，確保不同場景，AI可以安全與合規；第四，AI公民化，賦能員工參與AI應用創新。

目前實務應用上，以國壽為例，透過「雲地混合使用」，已經能簡化處理隱蔽客戶資訊，將資訊上傳到雲端與IT合作，成功輕鬆檢視法院來函處理保戶相關案件資訊，約估可以節省3到4位人力，自動化流程，讓只要一個單位一個同事就能執行最終檢查。又例如，過去壽險業請精算人員抽樣檢查寄給客戶的對帳單，資訊是否正確，透過「GAIA」全搜尋是否有錯，再由精算人員檢視錯誤是否正確、決定對帳單是否放出，順利從過去的「抽檢」達到「全檢」，流程更快速。

為了發展「GAIA」，國泰金控全員動起來， 例如，國泰金控子公司國泰人壽為降低技術層面，公司推動教育訓練，包括董事長熊明河、副董事長李長庚、總經理劉上旗等，都要上AI課程，親自了解AI使用效應。國泰人壽指出，內部推動數據人才，目前每年都有將近200個同事報名課程，可以學習數據分型、AI模型等，目前已經有300多人取得相關認證，各部門也成功從此取得數據人才認證種子。

金管會在今年6月發布運用人工智慧（AI）指引，協助帶領金融業轉型。據了解，金控中包括永豐金、玉山金都在積極擁抱AI，永豐金控宣示今年正式邁入生成式AI元年後，國泰金控今日也首度公布「GAIA」生成式AI框架。