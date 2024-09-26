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三明治族保險怎麼買？保誠人壽：英式跟美式分紅保單輪流互補

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
當長輩年紀大了需要照顧，孩子又小尚未獨立，不少夾在中間的三明治族群對於自身以及長輩的健康保障不足感到擔憂。 圖／聯合報系資料照片
當長輩年紀大了需要照顧，孩子又小尚未獨立，不少夾在中間的三明治族群對於自身以及長輩的健康保障不足感到擔憂。 圖／聯合報系資料照片

保誠人壽今日發布最新的三明治族大調查，結果顯示，三明治族所重視的面向，以健康保障(82%)最受重視，其次為資產規劃(61%)、子女教育(57%)，以及樂活退休(51%)；保誠人壽也指出，其中30世代較為重視子女教育、40世代重視子女教育與樂活退休、50世代最重視樂活退休。

如果再進一步檢視已著手實行各面向規畫的三明治族，子女教育為最多三明治族已開始實行規劃的面向(86%)，樂活退休則被視為可以較慢再啟動規劃的面向(51%)。尤其這次的調查發現，20至50世代的受訪者都已規劃好子女醫療保障，但對於自身以及長輩的健康保障不足感到擔憂。

保誠人壽是最早把分紅保單引進台灣市場的保險業者，對於分紅保單的運用，保誠人壽分析，英式分紅跟美式分紅的保單各有所長，由於美式分紅的保單除了也有壽險性質的功能之外，可以定期的把紅利用現金的方式配出或是儲存升息的方式，因此很適合當作子女的教育金規劃工具，包括作為孩子才藝學習的資金，幫助父母在逐年攀升的教育金減少經濟上的壓力。

此外，美式分紅保單每年有機會獲得的紅利特性，做為退休生活資金。

而英式分紅保單，所著重的不是把紅利配出來，而是繼續把紅利留下來繼續的累積保額，較適合資產傳承。保誠人壽指出，這次的調查結果顯示，實行資產傳承規劃的平均年齡為49歲，建議三明治族在事業穩定並累積一定的資產後，也可以考慮運用英式分紅保單進行資產傳承，運用保額有機會隨著紅利增長並逐步增值的特性，規劃未來對家人的照護，也可運用「保險金分期給付」照顧家人。

除了分紅保單之外，保誠人壽提醒人要回過頭來去檢視保障的缺口，包括補足長照、癌症、以及重大傷病的保險；尤其值得注意的是在這次調查裡面，超過六成三明治族認為長照險為主要缺口，顯示長照險的需求愈來愈高。

保單 保險金 退休

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