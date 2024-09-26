三明治族保險怎麼買？保誠人壽：英式跟美式分紅保單輪流互補

保誠人壽今日發布最新的三明治族大調查，結果顯示，三明治族所重視的面向，以健康保障(82%)最受重視，其次為資產規劃(61%)、子女教育(57%)，以及樂活退休(51%)；保誠人壽也指出，其中30世代較為重視子女教育、40世代重視子女教育與樂活退休、50世代最重視樂活退休。

如果再進一步檢視已著手實行各面向規畫的三明治族，子女教育為最多三明治族已開始實行規劃的面向(86%)，樂活退休則被視為可以較慢再啟動規劃的面向(51%)。尤其這次的調查發現，20至50世代的受訪者都已規劃好子女醫療保障，但對於自身以及長輩的健康保障不足感到擔憂。

保誠人壽是最早把分紅保單引進台灣市場的保險業者，對於分紅保單的運用，保誠人壽分析，英式分紅跟美式分紅的保單各有所長，由於美式分紅的保單除了也有壽險性質的功能之外，可以定期的把紅利用現金的方式配出或是儲存升息的方式，因此很適合當作子女的教育金規劃工具，包括作為孩子才藝學習的資金，幫助父母在逐年攀升的教育金減少經濟上的壓力。

此外，美式分紅保單每年有機會獲得的紅利特性，做為退休生活資金。

而英式分紅保單，所著重的不是把紅利配出來，而是繼續把紅利留下來繼續的累積保額，較適合資產傳承。保誠人壽指出，這次的調查結果顯示，實行資產傳承規劃的平均年齡為49歲，建議三明治族在事業穩定並累積一定的資產後，也可以考慮運用英式分紅保單進行資產傳承，運用保額有機會隨著紅利增長並逐步增值的特性，規劃未來對家人的照護，也可運用「保險金分期給付」照顧家人。

除了分紅保單之外，保誠人壽提醒人要回過頭來去檢視保障的缺口，包括補足長照、癌症、以及重大傷病的保險；尤其值得注意的是在這次調查裡面，超過六成三明治族認為長照險為主要缺口，顯示長照險的需求愈來愈高。