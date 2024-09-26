玉山金奪人才永續首獎

2024年《天下雜誌》「天下人才永續獎」24日舉行頒獎典禮，玉山金控（2884）再次榮獲大型企業-金融業第一名，玉山長期在人才培育的承諾與實踐，連續二年獲得主辦單位評審高度肯定，並創下台灣金融業在該獎項的亮眼成績。

「天下人才永續獎」以人才福祉與健康職場、多元平等與共融、人才投資與成長、人才組成、獎酬與報酬、基本勞動條件遵循六大量化指標評鑑，評選出台灣最佳人才永續企業。天下雜誌表示，玉山金控一直是全台表率，對於人才培育高度重視並投入大量資源，獲得最高評分肯定。

玉山在1992年創立之初就以「建立制度、培育人才、發展資訊」做為經營百年事業的三大支柱，並將企業社會責任及永續發展列入長期發展目標。先培育人才，再經營事業，玉山將永續結合策略發展，盤點環境及社會面向對營運活動可能產生的風險與機會，並致力於員工專業知識的養成及賦能。

玉山金控總經理陳茂欽表示，人才是企業發展的先行指標，也是關鍵指標，必須先有滿意的同仁，才有滿意的顧客，透過完善的福利制度與職涯發展，致力打造「玉山人快樂的第二個家」。

在永續人才培育上，玉山結合產、官、學的力量，透過競賽活動、實習計畫等，吸引及留任多元背景人才，並透過完整的教育訓練制度，以金融專業、人文素養和策略轉型這三大培訓主軸，將永續議題融入到完善的職涯培訓體系中，從新進行員訓練班、中階主管培訓班到經營接班梯隊養成，傳遞同仁ESG價值觀的理解和實踐。

玉山在永續的道路上堅定前行，除用心為台灣培育更多優秀的金融人才，更期望為員工、顧客、股東及社會創造更多的價值，發揮正向影響力，攜手志同道合的企業邁向共融共好的永續未來。