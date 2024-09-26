台灣有錢人 怕退休金不足

滙豐昨（25）日發表全球研究《生活質素報告》（Quality of Life），台灣富裕族群對退休準備焦慮日益加深，報告顯示，台灣富裕人士認為確保安穩退休的「必須財」至少要準備93萬美元 （約新台幣2,970萬元），超過半數受訪者對退休金準備感到不足，甚至有六成受訪者預計會在退休後繼續工作，該比率在所有調查市場中居於首位。

此次調查的「富裕人士」定義為年齡界於25至69歲、擁有10萬美元至200萬美元可投資資產的受訪者，此次調查涵蓋11個市場，首次納入台灣，在總計11,230 名受訪者中，台灣的受訪者為500人。報告發現，台灣有51％富裕受訪者憂慮自身退休準備不足，比率明顯高於亞洲42％平均水準。

此外，高達六成台灣富人表示，即便退休仍會繼續工作，以確保穩定現金流，這一數據在調查的11個市場中最高，反映這一塊族群對長壽帶來的財務挑戰感到不安，並積極尋求應對方案。

這是滙豐第二年發布《生活質素報告》，此次首次納入台灣，目的希望透過探討身體、心理和財務健康三方面，了解富裕投資人對生活品質的定義。結果發現，台灣生活品質總分72分、貼近全球平均76分；財務健全指數台灣名列第五，甚至超越了英國、美國和香港；心理健康指數則為68分。

對退休存款需求調查上，報告發現，台灣認為安穩退休，至少要準備93萬美元，位居11個調查市場中第四高，最高為美國113萬美元、香港108萬美元、新加坡98萬美元。

滙豐（台灣）銀行財富管理暨個人金融事業處負責人游天立指出，此項報告反映，伴隨現代人平均壽命拉長，規劃退休生活所需資產變得更重要，建議投資人善用多元投資商品，以時間複利優勢，建構身體、心理和財務三方健全的高品質人生。

滙豐全球調查報告也顯示，不論是44歲至69歲的X世代，還是25歲至43歲的Z世代，為退休準備都成為這兩個世代的主要財務目標之一，年長者更傾向將「提升家庭財務安全」列為首要目標，年輕世代除了關注家庭財務安全，更逐漸開始關注退休資產的積累。

對於台灣財富管理市場發展，游天立指出，台灣藏富於民，今年開辦的財管2.0業務，每月平均往來資產1,500萬元的尊尚類別客戶，已經出現雙位數成長。