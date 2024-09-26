聽新聞
0:00 / 0:00

農業金庫董座 簡展穎接任

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導

全國農業金庫昨（25）日上午召開臨時董事會，推選前台新金控（2887）投資長簡展穎擔任新任董事長。董事會後由農業部政務次長胡忠一主持任命布達。

簡展穎表示，未來農業金庫將繼續扮演輔導角色，協助各農漁會信用部發揮基層金融功能。並將持續配合政府政策，從四大面向著手，包括穩健獲利、照顧農漁民、強化風險管控及精進資安治理，以永續經營和支持永續農業轉型，為農業金庫和農業金融體系的穩定而努力。

簡展穎畢業於台灣大學經濟學系、英國艾斯特大學金融學碩士，曾擔任台新金控投資長、台新創投副董事長、台新銀行執行長、法商東方匯理銀行環球金融市場台灣區主管、瑞士銀行副總裁等職，是業界知名投資專家。

總經理將由代理總經理吳百仁於審核後真除，吳百仁畢業於淡江大學財務金融研究所，原為農業金庫副總經理。

作為農業金庫最大股東代表、中華民國農會總幹事張永成為常務董事，張永成表示，他昨日以視訊參與開會，他認為，農漁會占62%股權僅有一席常董，38%的農業部卻占四席常董，有結構性問題。

台新金控 農業

延伸閱讀

北檢一年多終於查超思案 賴士葆疑：能找到多少關鍵證據？

「班班喝鮮乳」最快周五供應 農業部：本學期44次不縮水

知名農業公司涉售偽農藥9年 嘉檢起訴經理等3人

蒜頭才剛播種就遇午後大雨 雲林多處蒜田傳受損

相關新聞

熱錢瘋狗浪 台幣強升1.26角 寫一個月高點

美國聯準會降息2碼利多發酵，熱錢昨（25）日蜂擁匯入，估計一天就匯入10億美元，激勵新台幣匯率爆量強升，終場勁揚1.26...

股臨會前喊話非常期待新新併 魏寶生：委託書徵求將達標

新光金將於10月9日召開股東臨時會，新光金董事長魏寶生昨（25）日召開記者會，對於新新併的委託書徵求掛保證，「達標、超標...

壽險犀利 賣出六張「百億神單」 安聯「吉利發發」前八月銷售230億

壽險業今年前八月誕生了六張「百億神單」，超越去年全年的四張；業者指出，這六張「百億神單」分別是：安聯人壽的「吉利發發」、...

台壽標下桃園航空城土地 將打造複合多功能園區 總投資額上看500億元

全台最大開發計畫「桃園航空城」優先產業專用區中18.9公頃土地，昨（25）日由中信金控子公司台灣人壽以137.4億元順利...

美降息...助攻投資型保單

美國聯準會9月降息2碼（0.5個百分點），進入寬鬆貨幣新時代；壽險業者分析，聯準會調降利率，有助提振金融市場信心，股債市...

台灣有錢人 怕退休金不足

滙豐昨（25）日發表全球研究《生活質素報告》（Quality of Life），台灣富裕族群對退休準備焦慮日益加深，報告...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。