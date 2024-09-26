農業金庫董座 簡展穎接任

全國農業金庫昨（25）日上午召開臨時董事會，推選前台新金控（2887）投資長簡展穎擔任新任董事長。董事會後由農業部政務次長胡忠一主持任命布達。

簡展穎表示，未來農業金庫將繼續扮演輔導角色，協助各農漁會信用部發揮基層金融功能。並將持續配合政府政策，從四大面向著手，包括穩健獲利、照顧農漁民、強化風險管控及精進資安治理，以永續經營和支持永續農業轉型，為農業金庫和農業金融體系的穩定而努力。

簡展穎畢業於台灣大學經濟學系、英國艾斯特大學金融學碩士，曾擔任台新金控投資長、台新創投副董事長、台新銀行執行長、法商東方匯理銀行環球金融市場台灣區主管、瑞士銀行副總裁等職，是業界知名投資專家。

總經理將由代理總經理吳百仁於審核後真除，吳百仁畢業於淡江大學財務金融研究所，原為農業金庫副總經理。

作為農業金庫最大股東代表、中華民國農會總幹事張永成為常務董事，張永成表示，他昨日以視訊參與開會，他認為，農漁會占62%股權僅有一席常董，38%的農業部卻占四席常董，有結構性問題。