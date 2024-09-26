聽新聞
0:00 / 0:00
農業金庫董座 簡展穎接任
全國農業金庫昨（25）日上午召開臨時董事會，推選前台新金控（2887）投資長簡展穎擔任新任董事長。董事會後由農業部政務次長胡忠一主持任命布達。
簡展穎表示，未來農業金庫將繼續扮演輔導角色，協助各農漁會信用部發揮基層金融功能。並將持續配合政府政策，從四大面向著手，包括穩健獲利、照顧農漁民、強化風險管控及精進資安治理，以永續經營和支持永續農業轉型，為農業金庫和農業金融體系的穩定而努力。
簡展穎畢業於台灣大學經濟學系、英國艾斯特大學金融學碩士，曾擔任台新金控投資長、台新創投副董事長、台新銀行執行長、法商東方匯理銀行環球金融市場台灣區主管、瑞士銀行副總裁等職，是業界知名投資專家。
總經理將由代理總經理吳百仁於審核後真除，吳百仁畢業於淡江大學財務金融研究所，原為農業金庫副總經理。
作為農業金庫最大股東代表、中華民國農會總幹事張永成為常務董事，張永成表示，他昨日以視訊參與開會，他認為，農漁會占62%股權僅有一席常董，38%的農業部卻占四席常董，有結構性問題。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言